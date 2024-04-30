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防網路遭駭 台鐵與調查局簽資安聯防合作備忘錄

中央社／ 台北30日電

台鐵公司今天與法務部調查局簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，共同打造資安聯防網，強化資安韌性，防網路遭駭，確保資訊安全。

台鐵公司發布新聞稿，1月1日台鐵改制為國營公司，是改革轉型的重要里程碑，經營策略以「確保安全、提升服務、永續經營、幸福企業」為主軸，以旅客安全為第一考量，同時提升服務品質，使成為更安全、準確、及美好生活連結的幸福企業。

台鐵董事長杜微說，在台鐵管理局時期就已跟調查局建立資安聯防情資分享機制，並簽有合作備忘錄，這次透過辦理聯合簽署儀式延續優良傳統，是台鐵公司對於行車安全及資通安全防護決心與信心的展現。未來將持續藉重調查局豐富的資安聯防經驗，積極交流、深化合作。

調查局長王俊力說，鐵路為我國關鍵基礎設施，因地緣政治向來都是易遭駭客鎖定的主要目標，網路威脅攻擊模式趨於組織化及系統化，調查局分析近年偵辦的電腦犯罪及網路駭侵案件，發現駭客集團攻擊目標，有鎖定國家關鍵基礎設施之趨勢。為積極預防網路駭侵事件發生，並提升聯防單位應變速度及降低事件損害，相關單位相互及時資訊交流及橫向通報至關重要。

台鐵期盼與調查局透過資訊合作調查，在資安事件發生時可迅速釐清事件脈絡，追緝攻擊來源。

台鐵 資安 駭客

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