鋒面入夜通過！明起連2天雨炸全台 北台灣一夜驟降10度

中央氣象署表示，今晚鋒面通過台灣，入夜起西半部、東北部都有短暫陣雨或雷雨，明天西半部有局部大雨，西半部、東北部及東半部更有短延時強降雨，並持續到後天。另外，明天受東北季風影響，北部地區有10度左右溫差，預計到周五東北季風減弱才會再回溫。

氣象署預報員林定宜表示，今天下午鋒面前緣線狀對流雲系進來，中部以北已能明顯感受到較大雨勢。今晚鋒面通過，東北季風增強，北部及東北部降溫，明天有10度左右溫差，北部約降為22、23度；今入夜後西半部、東北部都有短暫陣雨或雷雨，持續到後天，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，西半部、東北部及東半部更有短延時強降雨。

林定宜指出，周五起東北季風減弱回溫，北部約可回升至27度，但水氣還是較多，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為零星降雨。周六東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。下周日花東有局部短暫陣雨，其他地區為多雲時晴，午後有局部短暫雷陣雨。

他也說，下周一、周二另一波鋒面在台灣北部海面，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。另外，他也提醒，金門及馬祖明天清晨有局部霧或低雲，提醒民眾留意。