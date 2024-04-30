爭取機車重機路權 交通網紅明號召包圍交通部提3訴求

大型重機團體長期爭取開放行駛國道，交通網紅「通勤者之歌」等團體明下午2點將號召各車種前往交通部舉辦「五月壹零 交通起義」陳抗，提出3大訴求，包括全面廢止道安99條禁行機車條款、立即歸還大型重機行駛高速公路權利、駕訓制度改革，全面汰除不適任駕駛。

「通勤者之歌」於臉書活動表示，交通部長王國材任期之內可以看到道路平權的進展緩慢，交通傷亡卻是有增無減。高公局拒絕歸還大型重機高速公路的行駛權利、公路局拒絕開放普重機車行駛南迴改，蘇花改試辦進度不斷拖延；道安99條禁行機車條款更是不願廢除。

「通勤者之歌」指出，行人在路口的安全仍不受保障，大型車三天兩頭就發生嚴重事故，自小客車用路人除了承擔生命的風險，也要忍受極為壅塞的道路環境。明天下午2點至6點將在交通部舉行大規模陳抗活動，此次活動也歡迎大家開車來到現場，撕去交通官員長期以來對用路人惡意的標籤化，用路人不分車種，都要一條安全回家的路。

「通勤者之歌」強調，騎車是一種選擇，而這次爭取的就是大家選擇騎車時公平的權利，「明天大雨滂沱的仁愛路，不見不散」。