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腸病毒警報來襲 疾管署提醒幼兒重症4前兆病徵

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
腸病毒重症前兆病徵。圖／疾管署
腸病毒重症前兆病徵。圖／疾管署

國內腸病毒處於流行期，且疫情持續上升，腸病毒的傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險。疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上周腸病毒門急診就診人次的上升趨勢，較前一周趨緩，但仍為近十年新高。另，上周新增1例腸病毒71型輕症。

依據疾管署監測資料顯示，目前國內處腸病毒流行期，上周門急診就診計1萬3929人次，較前一周1萬1874人次上升17.3%，近期疫情呈上升趨勢。

實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，其中易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型病毒型別，為零星檢出且感染個案均為輕症。李佳琳說，上周新增1例腸病毒71型輕症北部1歲男童，症狀改善已出院，今年累計7例輕症；D68型並未新增病例今年累計2例輕症。研判國內疫情傳播風險上升，今年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型。

疾管署發言人曾淑慧指出，多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染，提醒民眾應注意個人衛生習慣。腸病毒在家庭及人口密集之場所最容易傳播，疫情流行期間，儘量減少攜帶嬰幼兒至人潮擁擠之公共場所，出外回家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前，大人及小孩務必正確洗手，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

疾管署籲請家長及教托育人員，特別留意幼兒健康情形，教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟以肥皂正確勤洗手，並加強教導學童養成良好的個人衛生習慣，以及生病在家休息的防疫觀念，確保自身、同學及周遭親友的健康。

預防腸病毒五步驟。圖／疾管署
預防腸病毒五步驟。圖／疾管署

疫情 疾管署 腸病毒

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