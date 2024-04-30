影／八里左岸廊帶二期改善增兩景點 宣告計畫全線完工

八里左岸廊帶二期改善計畫今再增兩景點，宣告計畫全線完工。新北市長侯友宜表示，過去大家只知道「熊猴森」，如今工程完工串起蘆洲、五股及八里沿線多個隱藏景點，成為民眾休憩新選擇。

淡水河左岸河濱，過去大多只能想到八里左岸渡船頭，不少民眾無論從北市或者三蘆五股一帶騎乘單車或漫步，都是荒蕪一片，也無休息點，因此不少人都選擇直接開車到八里，讓左岸沿線少了生機。

高灘處推動「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，從去年至今陸續完成沿線多個景點改造升級與新增，整個計畫於今正式宣告完工開放，侯友宜今前往視察，大贊沿線許多新隱藏打卡點，還笑稱大家不要只知道「熊猴森」，這邊也成為親子休憩新選擇。

侯友宜說明，市府自2019年開始投入改造，陸續打造「十三行兒童遊戲場」、「八里左岸漫步廣場」、執行「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，歷經5年，合計投入3億5500萬元，完成長達10公里的帶狀遊憩廊道，如今二期工程完工串起所有休憩節點。

高灘處長張修銘表示，八里左岸廊帶計畫串起過去較陳舊或沒被挖掘整理的新景點，讓民眾可在中間休憩，帶動周邊觀光發展，也可將大都會公園的民眾一路延伸至八里；像今視察的「米倉無限公園」占地約3公頃，可270度環景一覽淡水河廣闊河景及可遠眺淡江大橋，是八里的新興休憩景點。另外，「林蔭樹海漫步道」長度約0.8公里，面積約2.2公頃，沿途設置多條生物橫向通廊及多處觀察平台，藉由泥灘地和紅樹林的管理，結合地方教育資源，串聯龍米河濱公園，形成一系列的戶外環境教學站，民眾休憩之餘還能近距離觀察自然生態。