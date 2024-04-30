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影／八里左岸廊帶二期改善增兩景點 宣告計畫全線完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
八里左岸廊帶二期改善計畫今再增兩景點，其中「米倉無限公園」占地約3公頃，可270度環景一覽淡水河廣闊河景。記者李成蔭／攝影
八里左岸廊帶二期改善計畫今再增兩景點，其中「米倉無限公園」占地約3公頃，可270度環景一覽淡水河廣闊河景。記者李成蔭／攝影

八里左岸廊帶二期改善計畫今再增兩景點，宣告計畫全線完工。新北市長侯友宜表示，過去大家只知道「熊猴森」，如今工程完工串起蘆洲、五股及八里沿線多個隱藏景點，成為民眾休憩新選擇。

淡水河左岸河濱，過去大多只能想到八里左岸渡船頭，不少民眾無論從北市或者三蘆五股一帶騎乘單車或漫步，都是荒蕪一片，也無休息點，因此不少人都選擇直接開車到八里，讓左岸沿線少了生機。

高灘處推動「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，從去年至今陸續完成沿線多個景點改造升級與新增，整個計畫於今正式宣告完工開放，侯友宜今前往視察，大贊沿線許多新隱藏打卡點，還笑稱大家不要只知道「熊猴森」，這邊也成為親子休憩新選擇。

侯友宜說明，市府自2019年開始投入改造，陸續打造「十三行兒童遊戲場」、「八里左岸漫步廣場」、執行「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，歷經5年，合計投入3億5500萬元，完成長達10公里的帶狀遊憩廊道，如今二期工程完工串起所有休憩節點。

高灘處長張修銘表示，八里左岸廊帶計畫串起過去較陳舊或沒被挖掘整理的新景點，讓民眾可在中間休憩，帶動周邊觀光發展，也可將大都會公園的民眾一路延伸至八里；像今視察的「米倉無限公園」占地約3公頃，可270度環景一覽淡水河廣闊河景及可遠眺淡江大橋，是八里的新興休憩景點。另外，「林蔭樹海漫步道」長度約0.8公里，面積約2.2公頃，沿途設置多條生物橫向通廊及多處觀察平台，藉由泥灘地和紅樹林的管理，結合地方教育資源，串聯龍米河濱公園，形成一系列的戶外環境教學站，民眾休憩之餘還能近距離觀察自然生態。

高灘處補充，八里左岸廊帶計畫從去年至今年初陸續完成「關渡橋景觀平台」、「龍形渡船頭休憩廣場」、「獅子頭山水匯集廣場」及「海世界觀景平台」，「米倉無限公園」及「林蔭樹海漫步道」今正式開放，完成最後一塊拼圖，讓八里左岸成為融合居民、遊客和生態的新水岸。

八里左岸廊帶二期改善計畫今再增兩景點，宣告計畫全線完工，在地民眾與民代都出席。記者李成蔭／攝影
八里左岸廊帶二期改善計畫今再增兩景點，宣告計畫全線完工，在地民眾與民代都出席。記者李成蔭／攝影
八里左岸廊帶二期改善計畫今再增兩景點，宣告計畫全線完工。新北市長侯友宜今視察心情大好，體驗沿線單車飆風快感。記者李成蔭／攝影
八里左岸廊帶二期改善計畫今再增兩景點，宣告計畫全線完工。新北市長侯友宜今視察心情大好，體驗沿線單車飆風快感。記者李成蔭／攝影
八里左岸廊帶二期改善計畫今再增兩景點，宣告計畫全線完工。新北市長侯友宜與在地民眾及議員們在可遠眺淡江大橋的觀景點合影留念。記者李成蔭／攝影
八里左岸廊帶二期改善計畫今再增兩景點，宣告計畫全線完工。新北市長侯友宜與在地民眾及議員們在可遠眺淡江大橋的觀景點合影留念。記者李成蔭／攝影
八里左岸廊帶二期改善計畫今再增兩景點，宣告計畫全線完工。新北市長侯友宜今視察心情大好，也於網美視角拍照留念。記者李成蔭／攝影
八里左岸廊帶二期改善計畫今再增兩景點，宣告計畫全線完工。新北市長侯友宜今視察心情大好，也於網美視角拍照留念。記者李成蔭／攝影

八里 景點 淡水河

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