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迎接518國際博物館日 翠玉白菜將現身故宮南院

中央社／ 嘉義縣30日電

國立故宮博物院南部院區迎接518國際博物館日，5月7日展出國寶元代李容瑾漢苑圖等4件書畫與6件相關主題的玉山子、琺瑯彩瓷、剔紅與日本蒔繪漆器，翠玉白菜亦同步展出。

故宮南院今天發布新聞稿表示，5月人氣國寶展主題「宮闕─華美絕倫的夢想建築」，展出元李容瑾漢苑圖、清張鎬畫連昌宮圖、傳明仇英畫長信宮詞、傳明仇英畫連昌宮詞等4件畫作。

此外，還展出清剔紅樓閣人物圖捧盒、清乾隆玉仙山樓閣山子、清乾隆犀角雕瑤池集慶杯、2件清乾隆琺瑯彩紅地山水樓閣盤、日本十八世紀山水樓閣蒔繪盒；故宮人氣國寶翠玉白菜同步展出3個月。

故宮南院指出，5月國寶展呈現藝術家們對於皇家宮苑或天上玉宇瓊樓等建築極致的想像。

故宮南院說，呼應2024國際博物館日主題「博物館，教育及研究的場域」，5月5日由人氣國寶展策展人故宮書畫文獻處副研究員邱士華主講「夢想的宮殿」、18日台東大學教授葉淑綾講授「阿美族佩袋的多元意涵」、25日中研院民族學研究所研究員余舜德主講「台灣茶藝的前世今生」，精彩可期。

展覽及活動詳情請上故宮南院官網臉書粉絲頁查詢。

博物館 國寶 故宮南院

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