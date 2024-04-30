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舞夠靈活˙潮媽追動感！50歲後「重點」補強，熟齡健康操搭配關鍵營養補充，時時刻刻支援行動力

文／ 黎允之

母親節即將到來，健康就是給媽媽最好的禮物！你是否觀察到，媽媽每天為家人盡心盡力、忙進忙出，而隨著年紀增長，媽媽的活動力也日趨下降？不只是日常爬樓梯變得吃力，有時全家外出旅遊、或是跟街坊鄰居們相約健行，都會遇到卡關問題？想要替媽媽預約人生下半場的健康，就要及早做好行動力保養，除了平時多走動、跑跑跳跳，更重要的是，還要補充關鍵營養，積極儲存好行動力，才能靈活迎接黃金第二人生！

預約人生下半場的健康，就要及早做好行動力保養。 圖／shutterstock
預約人生下半場的健康，就要及早做好行動力保養。 圖／shutterstock

正所謂「要活就要動」，維持行動力的秘訣就是要多動，不管是跳健康操、廣場舞，都是非常簡單與容易達成的方式，近期MAX老師的健康操影片，更是在媽媽界吸粉無數，讓媽媽平日在家或是在公園散步，隨時隨地都能跳，而且音樂輕快、動作好上手，一個人也能跟著影片動茲動，輕鬆舞出健康行動力。

MAX老師的健康操影片音樂輕快、動作好上手。 圖／天地合補葡萄糖胺飲 提供
MAX老師的健康操影片音樂輕快、動作好上手。 圖／天地合補葡萄糖胺飲 提供

除了養成多動的好習慣外，關鍵營養補充也非常重要。到了一定年齡以後，營養流失的速度會越來越快，在為長輩家人挑選相關保健品時，建議選擇能從根本為行動力打底的成份，才能提供完整全面的守護。例如「天地合補葡萄糖胺飲」，除了葡萄糖胺、龜鹿雙寶補充關鍵營養、還有鈣+維生素D幫助維持骨骼健康、第二型膠原蛋白+鯊魚軟骨補充膠質，維持支撐好活力，一瓶就能多重守護行動力，幫助樂齡族鞏固行動基底、時時刻刻為關鍵做好打底！

「天地合補葡萄糖胺飲」一瓶提供行動力多重守護，時刻為關鍵打底。 圖／天地合補葡萄糖胺飲 提供
「天地合補葡萄糖胺飲」一瓶提供行動力多重守護，時刻為關鍵打底。 圖／天地合補葡萄糖胺飲 提供

「天地合補葡萄糖胺飲」還與醫學大學合作，經實驗證實2週行動有感，無論是在靈活度或運動強健度上都有所提升。同時，喝起來順口、好吸收，零脂肪，零膽固醇，讓媽媽可以放心喝。天天補充一瓶「天地合補葡萄糖胺飲」，輕鬆為行動力保養打底，聰明補充關鍵營養，搭配適度活動，才能從根本解決問題，維持靈活力。

除了提供行動力的守護以外，隨著母親節即將到來，天地合補舉辦了「舞夠靈活 潮媽追動感」健康操挑戰賽，只要上傳和媽媽一起舞動的影片，就有機會帶回半年份「天地合補葡萄糖胺飲」！如果媽媽低調不想上鏡頭也沒關係，現在到MOMO購買天地合補葡萄糖胺飲60入或90入，加碼再送超值好禮，讓媽媽靈活每一天！

現在就來參加健康操挑戰賽>> https://fb.watch/rL1hEaYjJv/
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