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今晚西半部轉雨 明起各地防劇烈天氣北台驟降10度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天起鋒面影響，明後各地開始有局部大雨，尤其西半部要留意局部大雨，宜蘭及花蓮要留意短延時強降雨。本報資料照片
明天起鋒面影響，明後各地開始有局部大雨，尤其西半部要留意局部大雨，宜蘭及花蓮要留意短延時強降雨。本報資料照片

中央氣象署預報員劉宇其上午指出，明天起受鋒面影響，明後各地開始有局部大雨，尤其西半部要留意局部大雨，宜蘭及花蓮要留意短延時強降雨，北台灣受東北季風影響轉涼，溫差可接近10度。今天下半天隨著鋒面接近，金門馬祖逐漸有短暫陣雨或雷雨，台北山區、宜蘭可能也有較大雨勢，晚間起則擴大到西半部有短暫陣雨。

劉宇其表示，今天是在天氣轉變過程，下半天降雨機率增高。目前鋒面還在北部外海，台灣各地還沒有明顯降雨訊號，隨著鋒面逐漸接近，金門、馬祖逐漸有短暫陣雨或雷雨，下半天台北山區、宜蘭可能也有較大雨勢，晚間擴大到西半部有短暫陣雨，東半部則是半夜到明天起出現短暫陣雨、雷雨。

劉宇其指出，今晚鋒面還在北部海面，明天鋒面通過台灣上空，到周四天氣最不穩定，周五鋒面逐漸遠離，水氣會逐漸減少，目前後面暫時沒有明顯天氣系統影響。

他也說，明天鋒面逐漸通過，周三、周四天氣最不穩定，各地容易有短延時強降雨，西半部有局部大雨，金門、馬祖也有明顯雨勢。周五鋒面遠離，還是有殘留水氣，各地為多雲偶有陣雨。周六、周日水氣減少，東半部還是有零星雨，午後也有局部陣雨。下波鋒面預計下周一從北部外通過，中部以北水氣可能增加，預報不確定性大

溫度方面，劉宇其表示，今天各地溫度偏高，約32至34度，尤其台南、高雄、屏東內陸地區及台東焚風可能有36度。明天鋒面通過，北台灣受東北季風影響轉涼，約22、23度，溫差接近10度，其他地區也有略為降溫，周五東北季風影響減弱，溫度又會回升。

劉宇其提醒，今天下午起，金門、馬祖、宜蘭地區及台北市山區容易有較大雨勢，台東可能有焚風造成高溫；今晚到明晨金門、馬祖容易有濃霧。

金門 鋒面 馬祖

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