水情吃緊？氣象署：今年梅雨量正常至偏少、氣溫偏暖

中央氣象署預測，今年春季（2至4月）平均溫度為1951年以來的第2暖，整體雨量值則偏少，僅約氣候值8成；接下來梅雨季（5至6月）預計在5月下旬至6月上旬發生，劇烈天氣機率將增高，總雨量以正常至偏少機率較大，平均氣溫以正常至偏暖機率最大。另外，聖嬰現象逐漸減弱，從聖嬰類別機率預報來看，夏季起有機會發展為反聖嬰現象。

氣象署氣象預報中心主任陳怡良指出，今年春季（2至4月）除了在2月上旬、2月底至3月中旬受到鋒面及冷氣團影響氣溫略低外，3月下旬後偏暖為主，4月下旬受鋒面影響略降，但整體氣溫明顯較氣候值為偏高，平均溫度22度為1951年以來的第2暖，也高於氣候平均值20.8度，各測站都在歷史溫度前10名。

另外，降雨方面，陳怡良表示，今年春季主要發生於鋒面及華南雲雨區影響期間，2、3月雨量偏少，4月雖有鋒面影響，但分布不均，宜蘭、花蓮及蘭嶼測站偏少，整體雨量值222.8毫米偏少，僅約氣候平均值282.8毫米8成。

展望未來，他表示，5月下旬到6月上旬，滯留鋒面徘徊在台灣附近容易造成連日豪雨，並伴隨短延時強降雨， 中部以北可能較早於5月上旬發生。未來一季冷熱交替明顯，且逐漸進入夏季，加上全球暖化，也易有極端高溫。另外，聖嬰現象逐漸減弱，赤道東太平洋已沒有那麼高的海溫，夏季起有機會發展為反聖嬰現象。

陳怡良指出，氣象署檢視該署及各國數值模式的預報，預測今年梅雨季各地平均氣溫以正常至偏暖的機率最大，尤其5、7月整體偏高，6月則為部分地區偏高；雨量以正常至偏少的機率最大，無論是5、6、7月各地區以正常機率最高，其次為偏少，呼籲社會大眾珍惜水資源節約用水。

他指出，近年來，梅雨季的總雨量雖然沒有明顯增加或減少，但降雨時間更集中，導致短時強降雨事件發生頻率有升高的趨勢，面對預報不確定性較高的梅雨對流系統，氣象署將持續密切即時監測，降低其可能造成的災害，也呼籲各界應及早做好排水系統的疏濬與水土保持工作，尤其是對降雨承受能力較低地區，更應加強防範。

另外，他也提醒，梅雨鋒面常會伴隨雷電發生，民眾也須防範雷擊及強陣風現象。