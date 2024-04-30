梅雨季第1道滯留鋒晚間接近 吳德榮：明後防瞬間大雨等劇烈天氣

今天白天很熱，但晚間鋒面接近要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，明後今年梅雨季第1道滯留鋒在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨的機率，北台灣氣溫降、明顯轉涼，今晚鋒面接近，天氣開始轉變。

吳德榮指出，今各地晴時多雲、白天「熱如盛夏」，局部地區有36度左右高溫，應注意防曬、防中暑；午後近山區偶有局部短暫陣雨的機率；今晚鋒面接近，天氣開始轉變。各地區氣溫：北部22至35度，中部21至35度，南部21至36度，東部19至36度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明天、周四(5月1、2日)今年「梅雨季」第1道滯留鋒在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨的機率，北台灣氣溫降、明顯轉涼；大氣不穩定、易有「中小尺度對流系統」展，應注意小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨等)發生。

吳德榮指出，周五滯留鋒減弱，氣溫略升，大氣仍不穩定、有局部陣雨或雷雨的機率。周六、下周日(4、5日)各地晴時多雲、氣溫升，白天「熱如夏」，午後有局部短暫陣雨或雷雨機率。下周一(6日)另一鋒面快速掠過北部海面，北部及東半部轉有局部短暫陣雨機率。