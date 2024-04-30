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查蘇丹紅黑胡椒 新北挨批慢半拍

聯合報／ 記者劉懿萱蔣永佑／新北報導
保欣公司負責人劉慶士（右二）涉嫌出售凡有蘇丹紅的毒辣椒粉給下游廠商，遭新北地檢署依涉犯刑法詐欺取財及食安全法等罪起訴。記者王長鼎／翻攝
保欣公司負責人劉慶士（右二）涉嫌出售凡有蘇丹紅的毒辣椒粉給下游廠商，遭新北地檢署依涉犯刑法詐欺取財及食安全法等罪起訴。記者王長鼎／翻攝

新北優奇公司自主通報自家黑胡椒細粉驗出蘇丹三、四號色素，四月初主動通報後，衛生局卻直到本月十九日才抽驗，昨才查出上游高林農貿進口相關原料多達五十萬公斤，被質疑慢半拍，不少民眾可能將含有蘇丹色素的產品吃下肚。

新北市衛生局稽查發現，高林農貿進口數量多達五萬公斤，分別賣給下游廿三家業者，優奇公司購買原料僅占五十分之一，已緊急要求業者通知下游暫停使用這批原料。高林實業則強調，已提供其他批黑胡椒原料送驗，皆未檢出蘇丹色素。

然而新北市衛生局早在四月初接獲優奇公司自主通報，隨即啟動調查後發現優奇公司去年九月向高林農貿購買兩批黑胡椒原料、共一千公斤，磨粉製成黑胡椒細粉一百七十公斤及其他產品。事發後優奇主動通知下游業者自主下架回收相關產品，新北四家下游購買廿七公斤，僅退回成品三公斤。

外界質疑衛生局動作慢半拍，衛生局解釋，四月十九日抽驗通報黑胡椒細粉，檢出蘇丹色素，但業者送檢方法適用性有疑慮，且檢出值為臨界值，需釐清原料或製程受汙染，業者雖可提供其他批黑胡椒未檢出蘇丹色素報告，但為釐清原料是否確實未檢出，本月廿六日仍抽驗同批原料送食藥署檢驗，結果預計一周出爐。

市議員李宇翔說，衛生局處理此案不夠及時，明顯是衛生局的問題，就算動作慢半拍，也該查到什麼就公布相關內容，市府態度很被動。

進口蘇丹紅辣粉 主嫌起訴

至於使全台陷入蘇丹紅毒辣椒粉之亂的新北市樹林區保欣企業負責人劉慶士，涉嫌自去年十月底，從中國大陸河南省三禾藥業進口含有蘇丹紅成分的辣椒粉，下游調味料業者小磨坊，自檢發現含有蘇丹紅並退貨後，劉慶士卻將毒辣椒粉轉賣至其他下游業者，新北地檢署昨依刑法詐欺取財及違反食品安全衛生管理法等罪嫌起訴劉男。

劉男涉犯食安法部分，可處七年以下有期徒刑，得併科八千萬元以下罰金；檢方另依同法起訴保欣企業，並建請法官對保新科處劉男罰金十倍以下金額的罰金。

蘇丹紅 衛生局

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