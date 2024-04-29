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全國模範勞工頒61人 獲獎移工家屬來台共享榮耀

中央社／ 台北29日電
行政院長陳建仁（右二）昨天出席113年紀念五一勞動節暨全國模範勞工表揚典禮，親自頒獎給每位得獎的模範員工，並邀請移工家屬們到場，感謝他們為台灣的貢獻。 聯合報系記者余承翰／攝影
行政院長陳建仁（右二）昨天出席113年紀念五一勞動節暨全國模範勞工表揚典禮，親自頒獎給每位得獎的模範員工，並邀請移工家屬們到場，感謝他們為台灣的貢獻。 聯合報系記者余承翰／攝影

五一勞動節將至，勞動部今天頒獎表揚全國模範勞工61人，橫跨多種產業。勞動部長許銘春說，其中移工增至10名，家屬也來台共享榮耀。行政院長陳建仁到場向勞工致謝。

勞動部舉辦「113年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」，共計61人。許銘春表示，移工從上次的5名增至這次10名，同時安排家屬從母國來台，共享榮耀的一刻，因為他們的家人是移工重要精神支柱，值得共同見證。

勞動部說明，獲獎的61名勞工包括傳統製造業、高科技產業、交通運輸、醫療事業、民生服務業、電影戲劇業從業人員，以及廟宇彩繪、金工技藝、餐飲料理等專業職工，還有為勞工發聲的工會領袖與會務人員、產業類與社福類移工等多元領域，展現出勞工在不同崗位中的專業及卓越表現。

陳建仁致詞時向所有勞工表達敬意與謝意，並讓所有獲獎者給自己1個熱烈掌聲，因為在工作崗位上認真付出、積極投入、點亮台灣，所以實至名歸，值得肯定。

他並肯定勞動部推動許多政策，提升勞工權益，包含今年1月1日起實施「最低工資法」、完成職業傷病診治及職災職能復健專責醫院認可制度、推動「移工留才久用方案」、持續調漲基本工資，以及積極爭取預算撥補挹注基金，以因應人口快速老化及少子女化造成的勞保年金財務問題等，並允諾政府會持續撥補。

許銘春說，勞動部除了持續推動保障中高齡者與高齡者的就業權益，也建構職業災害保護網，並強化雇主防治意識及完善被害人保護扶助制度的「性別平等工作法」，以及制定「最低工資法」專法，就是要讓勞工能安穩工作、安心生活。

勞動部 移工

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