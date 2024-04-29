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被進攻？巴拉圭進口豬肉暴增33倍 農業部評「回響好加大採購」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣和巴拉圭兩國於2018年簽署「台巴經濟合作協定（ECA）」後享有零關稅優惠，巴拉圭豬肉與去年同期相比，從72公噸增至2372噸。示意圖／聯合報系資料照片
台灣和巴拉圭兩國於2018年簽署「台巴經濟合作協定（ECA）」後享有零關稅優惠，巴拉圭豬肉與去年同期相比，從72公噸增至2372噸。示意圖／聯合報系資料照片

友邦巴拉圭肉品近年大量輸台，根據關務署資料統計，今年1到4月進口豬肉及其他可食部位進口重量為3萬5620公噸，較去年同期略增515公噸，但巴拉圭豬肉卻從72公噸增至2372噸，同期進口量大增近33倍。農業部表示，去年進口商試水溫下回響好，因此今年加大採購量。

台灣和巴拉圭兩國於2018年簽署「台巴經濟合作協定（ECA）」後享有零關稅優惠，巴拉圭豬肉與去年同期相比，從72公噸增至2372噸，然而早在去年台灣便以成為巴國第一大豬肉出口國，有農民擔憂巴拉圭豬肉大舉輸台，台灣農業恐成「被進攻型農業」。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，一來中華民國和巴拉圭有邦交，二來為了知道市場需求，去年進口商有針巴拉圭豬肉試過水溫，在迴響不錯下今年增加採購量，因此進口量才有這樣明顯的增加。

上周宣布完新任閣員名單後，農業部代理部長陳駿季便南下拜會養豬產業團體，與全國養豬協會理事長潘連周、副理事長等人舉辦座談會，其中團體就要求農業部及衛福部共同確實掌握進口豬肉數量及正反向追溯的流向管理機制。

此外，須明確標示產地嚴格管控，杜絕加工品混充，並持續增強邊境及航空包裹查緝工作，並依進口數量機動調整提高抽驗比例。

陳駿季回應時承諾，農業部絕對確實掌握進口豬肉數量及正反向追溯的流向管理機制，並嚴格查驗明確標示產地。

另外，中央畜產會於本月22日公開標售2024年進口豬肉外箱不完整品，數量總計5.2公噸，國家以西班牙和丹麥為主，效期最短約半年，最長約10個月。

有豬農說，今年西班牙和丹麥豬肉外箱破損率這麼高且即期，去年是各個季節專案豬肉釋出，且價格低於市場行情，中央畜產會每次壓制豬價都「很有創意」。

李宜謙說明，進口肉品都必須開箱抽驗，抽出2-3包送驗後，拆開後的不完整外箱會招標出去，剩下完整包裝的會另外招標，這樣的招標在過去都有在執行，與平抑國內豬價並沒有關係，肉品價格還是取決於肉品市場的到貨量。

去年1到4月巴拉圭豬肉進口量約72公噸，今年同期增至2372噸，同期進口量大增32倍。取自豬肉儀表板統計
去年1到4月巴拉圭豬肉進口量約72公噸，今年同期增至2372噸，同期進口量大增32倍。取自豬肉儀表板統計
去年1到4月巴拉圭豬肉進口量約72公噸，今年同期增至2372噸，同期進口量大增32倍。取自農業部統計
去年1到4月巴拉圭豬肉進口量約72公噸，今年同期增至2372噸，同期進口量大增32倍。取自農業部統計

巴拉圭 豬肉 農業部

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