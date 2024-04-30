還有墨水卻又寫不出來？原子筆斷水4大原因 一角度書寫傷害大

一般人書寫時少不了原子筆，然而在許多人的經驗裡，往往會在一支原子筆墨水用完之前，就先因故斷水無法使用，讓人又得準備新筆。近來日本媒體「FNNプライムオンライン」，就說明了一些常見的原子筆斷水原因，以及預防的方法。

原子筆常見的4種斷水原因如下：

1.原子筆尖朝上書寫

好比說為了在牆上的月曆，或者冰箱上的便條紙寫字時，有時會讓原子筆筆尖朝上寫字。但這麼一來，墨水就會因為重力往後流導致些微空氣進入墨水管內。不只可能無法書寫，還可能出現墨水從後方溢出的最糟情形。

2.筆尖受損

雖然一般原子筆的筆尖都是金屬製成，看上去十分堅固，但畢竟筆尖的滾輪相當纖細，如果受到一定的衝擊，就會影響旋轉等效率，使得墨水阻塞無法書寫。

3.筆尖被紙的纖維阻塞

在一定的角度書寫下，筆尖周圍的金屬很可能會刮下一些紙的纖維，這些纖維可能又會被滾輪捲入，結果造成墨水阻塞。另外，一些如感熱紙等本身就有塗裝的紙張，筆尖也可能因為沾染藥劑而阻塞。

4.太久沒有使用

如果一支原子筆太久沒有使用，裡頭的墨水就可能變質、劣化，或是因為溶劑（水和油）蒸發，使得墨水變濃而形成濃稠狀，也會難以書寫。

如果原子筆出現以上4種狀況，就很難進行補救了。因此，平時最好避免筆尖朝上書寫，防止筆尖受到衝擊，並選用適當的紙具，書寫時筆和紙至少保持60度以上。保存方面，則應該避免陽光直射和高溫。一般而言油性筆保存期限為3年，水性筆則是2年，在這個範圍內使用為佳。