又轉彎！10項微罪不開放檢舉 5情況又可以最快6月上路

交通部日前研議交通違規罰款1200元以下不開放民眾檢舉也不記點，共有10項，引發爭議，經立法院交通委員會審查後，今天初審通過，包含騎機車未戴安全帽、占用身心障礙車格、人行道及行穿線違停或臨停但騎樓除外、逆向停車等5項維持開放民眾檢舉，其餘都不開放。交通部表示，本會期順利三讀通過，預計最快6月上路實施。

交通部違規記點新制去年6月上路，放寬民眾檢舉及記點項目，卻導致檢舉數量暴增，交通部日前再研擬修正10項1200元以下輕微違規不開放民眾檢舉，包含消防車5公尺內臨停、人行道與快車道臨停、駕駛人手持香菸、逆向或併排臨停、騎車拿手機、未戴安全帽、占用身心障礙車位、公設出入口停車、公車站10公尺內臨停、倒車不注意行人等。

立法院交通委員會今繼續審查行政院函請審議「道路交通管理處罰條例第七條之一、第六十三條及第六十三條之二條文修正草案」案，逐條審查，大多立委對於騎機車未戴安全帽、占用身心障礙車格、逆向停車等均有共識，維持民眾可檢舉項目。

但人行道及行穿線違規停車部分，部分委員意見不同。國民黨立委廖先翔質疑不應將騎樓及機車排除，恐影響地方政府規範權責；但民進黨立委洪申翰認為，考量城鄉差異，中南部目前仍有許多民眾將騎樓視為停車空間，因此提出汽車於人行道及行穿線違停可檢舉，希望騎樓不在此限。

經委員會討論後，最終決議道交條例第63條及第63條之二維持政院版本，也就是記點部分，原則上只能由警察當場攔檢，確認駕駛人才能記點，其他舉報包含民眾檢舉、科技執法等，無法當場確認駕駛人的話就不納入記點。

另外，1年內累計達12點即吊扣駕駛執照2個月部分，現行規範1年有1次可以扣抵2點的規定，這次也增加1次抵扣2點，也就是1年可以自費講習扣抵4點；

交通部表示，今天初審通過，若本會期三讀順利通過，預計最快6月上路實施。

交通部長王國材表示，今天討論主要針對渉及安全有關項目，包含未戴安全帽、占用身心障礙停車位，以及汽車違停人行道及行穿線但不包含騎樓等修正，對於各項修正案於整體平衡中還能接受；政院擬投入新台幣400億元改善人車安全，加上道交條例，盼把交通整頓好，未來針對道安及行人設施也會持續進行。