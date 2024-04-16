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進口辣椒粉又出包 「這款」韓國辣椒農藥超標逾萬公斤

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署副署長林金富說，韓廣企業有限公司從韓國輸入的5批辣椒粉，總共1萬1040公斤。圖／食藥署提供
食藥署副署長林金富說，韓廣企業有限公司從韓國輸入的5批辣椒粉，總共1萬1040公斤。圖／食藥署提供

進口辣椒粉又出包！衛福部食藥署今天公布，從韓國、西班牙及越南輸入的辣椒粉與乾辣椒，在邊境共檢出7批農藥超標超標，共1萬1082公斤全數退運或銷毀，到6月底前，會對各國進口的辣椒粉和辣椒乾，均採監視查驗，預計持續到今年年底。

食藥署副署長林金富說，韓廣企業有限公司從韓國輸入的5批辣椒粉，總共1萬1040公斤，分別檢出克美素、二‧四地等農藥，其中克美素的含量，介於0.09-2.03ppm之間，因為國內未訂定「殘留容許量」（MRL），國內僅准用在菊花、大麥、小麥（含黑小麥）、油菜籽、棉籽和黑麥等，作為生長調節劑，未准用在辣椒，所以為不得檢出。

另外，其中一批辣椒粉，被驗出含有殺草劑「二‧四地」0.06 ppm，林金富指出，在國內准用於甘蔗類、杏仁、柑桔類、其他（穀類）、葡萄、蔓越莓和蘆筍等；還有一批檢出殘留農藥布芬淨，在國內准用於柿、桃、葡萄、蘋果、小葉菜類、冬瓜、包葉菜類、瓜果類、印度棗和米類，作為殺蟲劑，同樣不能用在辣椒，依規定為不得檢出。

林金富表示，由於韓國辣椒粉大量違規，從去年10月8日至今年4月8日，自韓國輸入的「番椒屬或丁子屬之果實壓碎或研磨者」，報驗41批、檢驗11批，檢驗不合格共計5批，不合格率12.2%，不合格原因為檢出不得檢出的農藥「克美素」，食藥署已於本月12日發函，要求韓方提出書面資料，說明不符合原因及改善與預防措，如韓國在今年5月27日前逾期未回覆，食藥署將再次函文。

除了韓國輸入的辣椒粉，本次的違規品項還有，從西班牙輸入的「煙燻紅椒粉（辣）」，林金富指出，檢出殘留農藥二‧四地0.06 ppm，進口業者為拿福西台貿易行，共2公斤全數退運或銷毀；弘恩貿易從越南輸入的乾辣椒，檢出殘留農藥布芬淨0.41 ppm，40公斤全數退運或銷毀。

目前針對各國進口辣椒粉、辣椒乾都採最高等級的監視查驗，至少會持續到今年6月，預計持續到今年底。

● 食安小辭典：監視查驗

監視查驗與100%逐批查驗，都針對高風險食品採取100%抽驗。

進口食品業者食品入關時，會依照不同風險等級，抽驗食品批數；主要分為「逐批查驗」與「抽批查驗」，逐批查驗是指，申請查驗的每批次產品需連抽五批，達到「連續5批、總重為調整前3倍」才會調降為加強抽批；抽批查驗分為一般抽批（抽驗率為2%到10％）、加強抽批（抽驗率20％到50％）。

監視查驗為採抽批查驗的業者在加強抽批後，仍有違規，因此採取「監視查驗」，其強度等同逐批查驗，但會訂定監視期間，在期間內不論合格與否，均採逐批查驗，不會調降查驗強度。

衛福部 辣椒粉 農藥殘留 食藥署

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