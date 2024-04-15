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男人枕頭總是又髒又黃？ 醫曝原因喊冤：把我們泡到肥皂水裡也一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
男人枕頭總是黃黃的？重症專科醫師黃軒近日發文呼籲廣大女性們「不要寃枉男人了」。圖／本報系資料照片
男人枕頭總是黃黃的？重症專科醫師黃軒近日發文呼籲廣大女性們「不要寃枉男人了」。圖／本報系資料照片

男人枕頭總是黃黃的？重症專科醫師黃軒近日發文呼籲廣大女性們「不要寃枉男人了」，並不是他們沒有好好清潔，而是因為體內不停分泌荷爾蒙、汗水等導致。黃軒也笑說，「即使把我們男人浸泡肥泉水冲洗，隔一、兩天，妳依然見到髒髒黃黃的！」

黃軒在臉書指出，許多女生誤以為男生「枕頭容易黃」是因為澡沒洗乾淨，不過事實並非如此。他解釋是因為不停分泌的雄性荷爾蒙，尤其是睪固酮，對於促進皮脂腺的擴大及油脂大量的生產，有顯著作用。男人體內的5α-還原酶（5-alpha reductase）較為活躍，它會將睪固酮（Testosterone）轉換成更為強效的雄性荷爾蒙，並進一步提高男人皮脂的生產，而這種皮脂，本身就是淡黃色的液體，所以才使寢具變黃。

黃軒續指，在睡眠時，男人的皮膚依然在不停分泌汗水也是一大關鍵，這些汗水中含有的酸性物質，加上皮屑、汗垢、口水等，就是使枕頭發黃的成份。

黃軒分享處理這些黃色污垢的小訣竅：

一、洗滌前先用洗衣皂或污漬預處理劑塗抹在黃漬上，輕輕搓洗，然後讓其浸泡一段時間。

二、使用溫水，幫助洗衣粉更好地溶解，從而更有效地清潔衣物。

三、對於白色或淺色衣物，可以使用含氧漂白劑，請按照產品說明進行稀釋和使用。

四、酵素洗衣粉的酵素，不分解蛋白質污漬，對於去除皮脂和汗液的黃漬效果較好。

五、晾曬部分，陽光中的紫外線具有天然的漂白作用，可以幫助去除黃漬。

污漬 皮屑 醫師

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