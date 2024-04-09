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吳德榮：今北台轉濕涼低溫16度 下周這天鋒面再來

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吳德榮：今北台轉濕涼低溫16度 下周這天鋒面再來

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今鋒面影響各地有局部短暫雨機率，雨勢略減緩，但北台灣氣溫下降，低溫16度。本報資料照片
今鋒面影響各地有局部短暫雨機率，雨勢略減緩，但北台灣氣溫下降，低溫16度。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今北台轉濕涼低溫16度，明起天氣好轉氣溫回升，白天暖熱如夏；下周一起鋒面接近，北台天氣再轉變。

吳德榮指出，今鋒面影響，各地有局部短暫雨機率，但雨勢略減緩。北台灣氣溫下降，明顯轉涼，其他地區氣溫小幅下降，變化較小。各地區氣溫：北部16至22度，中部18至30度，南部22至33度，東部18至30度。

吳德榮表示，明天鋒面遠離，天氣好轉、氣溫回升；部分鄰近山區及東半部偶有局部短暫雨的機率。周四至周六各地晴時多雲，氣溫續升，白天熱如夏；部分山區午後及東半部偶有零星少量降雨的機率。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下周日（14日）各地晴朗穩定，天氣更熱。下周一(15日)下午起鋒面接近，北台天氣逐漸轉變。

吳德榮 氣溫

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