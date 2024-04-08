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吳德榮：今明鋒面影響各地有局部雨 明北台轉涼

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今明兩天鋒面影響，今各地有局部短暫雨機率，中部以北降雨較明顯。本報資料照片
今明兩天鋒面影響，今各地有局部短暫雨機率，中部以北降雨較明顯。本報資料照片

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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今明兩天鋒面影響，今各地有局部短暫雨的機率，中部以北降雨較明顯，明雨勢減緩，北台灣氣溫下降明顯轉涼。

吳德榮指出，今、明兩天鋒面影響；今日各地有局部短暫雨機率，中部以北降雨較明顯。今各地區氣溫：北部20至27度，中部21至33度，南部23至36度，東部20至31度。明天各地仍有局部短暫雨的機率，雨勢減緩，北台灣氣溫下降，明顯轉涼，其他地區變化較小。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周三鋒面遠離，天氣好轉、氣溫回升；部分山區及東半部偶有局部短暫雨的機率。周四至周六各地晴時多雲，氣溫續升，白天熱如夏；部分山區午後及東半部偶有局部少量降雨的機率。下周日（14日）各地晴朗穩定，天氣更熱。

吳德榮 氣溫

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