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收假日防雷雨 吳德榮：今起3天雨綿綿 周三鋒面才遠離

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周二鋒面影響，各地偶有局部短暫雨的機率。今明兩天比較不穩定，雨量較多。本報資料照片
今天至周二鋒面影響，各地偶有局部短暫雨的機率。今明兩天比較不穩定，雨量較多。本報資料照片

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今天鋒面影響台灣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空有較多的雲層，伴隨降水回波，嘉義以北有局部降雨。今晨各地區平地最低氣溫約在19至22度。

今天清明連假收假日，吳德榮表示，今天至周二鋒面影響，各地偶有局部短暫雨的機率。今明兩天比較不穩定，雨量較多；中部以北局部地區偶有小範圍雷雨發生的機率。今天北部19至28度，中部21至33度，南部22至36度，東部20至32度。

周三鋒面遠離，吳德榮表示，天氣好轉，氣溫回升；山區及東半部偶有局部零星飄雨的機率。周四至周六各地晴時多雲、暖熱如夏。

吳德榮 氣溫 老大

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