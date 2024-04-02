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今年首例侵襲性b型嗜血桿菌現蹤 沒接種疫苗「3族群」都危險

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青說明侵襲性b型嗜血桿菌感染個案狀況。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明侵襲性b型嗜血桿菌感染個案狀況。記者李青縈／攝影

疾病管制署公布今年首例侵襲性b型嗜血桿菌感染症確定病例。疾管署發言人曾淑慧表示，初期症狀多輕微會被認為是普管帽，但是沒有接種疫苗的5歲以下兒童、65歲以上長者，以及免疫功能低下者為高風險族群，可能有嚴重後遺症，甚至死亡。

疾管署防疫醫師林詠青指出，感染者為一機構住民、南部80多歲女性，本身有腦中風、心律不整、高血壓等慢性病，並且沒有接種過流感疫苗。3月20日出現發燒、畏寒及呼吸喘等症狀送至醫院就醫，發現白血球增加，且流感、新冠快篩皆為陰性，疑似敗血症收治住院並由醫院通報；3月26日檢驗確診為侵襲性b型嗜血桿菌感染症，經治療後目前病情穩定，住院治療中。

林詠青說，侵襲性b型嗜血桿菌感染症主要經由人與人間之直接接觸，或經由吸入含有病原菌之呼吸道分泌物微粒而感染；最常自鼻咽部侵入體內，潛伏期約2至4天。通常初期僅有輕微症狀，經常被誤認為普通感冒。侵襲性疾病主要包括腦膜炎、菌血症、肺炎、蜂窩性組織炎、敗血性關節炎、骨髓炎、會厭炎等。若有上呼吸道感染讓鼻黏膜受損也會增加感染風險，因此接種流感疫苗也有助於預防。

依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計1例侵襲性b型嗜血桿菌感染症確定病例，與2014年至2023年同期病例數（介於0至2例）相當；2014年至2023年統計資料顯示每年累計病例數介於1至14例，其中以65歲以上為多(占53%）。

林詠青說，侵襲性疾病好發於3個月至3歲之嬰幼兒，很少發生於5歲以上的兒童，其中以腦膜炎威脅性最大，可能導致後遺症，甚至死亡。雖然嬰幼兒好發，但是因為有常規疫苗接種的關係，讓小朋友發生感染的占比降低，近十年內65歲以上病例占了將近六成。

疾管署提醒，冬春之際是許多呼吸道疾病好發季節，應儘量避免長時間處於過度擁擠或通風不良的場所，並注意手部及呼吸道衛生，以降低感染機會。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

疾管署發言人曾淑慧表示說明侵襲性b型嗜血桿菌感染症危險族群。記者李青縈／攝影
疾管署發言人曾淑慧表示說明侵襲性b型嗜血桿菌感染症危險族群。記者李青縈／攝影
侵襲性b型嗜血桿菌感染症簡介。圖／疾管署
侵襲性b型嗜血桿菌感染症簡介。圖／疾管署

疾管署

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