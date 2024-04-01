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健康主題館／跟著媽祖遶境 5招遶境腳不上身

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
使用護膝支撐保護膝關節，可減少腿部承受的壓力。圖／123RF
使用護膝支撐保護膝關節，可減少腿部承受的壓力。圖／123RF

遶境路程長，量力而為預防腳傷

● 腿部急性發炎應冰敷，停止行程

一年一度的大甲媽祖遶境進香活動即將熱鬧展開，將於4月5日深夜11時起駕，為期9天8夜。每年參與人潮眾多，考驗信眾的體力、耐力和腳力，三軍總醫院老年醫學科主任謝嘉娟指出，長時間走路容易形成「遶境腳」，提供預防腳傷5方法，供信眾參考運用。

腳痛可能破皮引發感染

謝嘉娟說，每年進香期間和遶境過後，門診常見高齡長輩出現痼疾發作、中暑曬傷、鐵腿腳痛等，尤其是長時間走路形成「遶境腳」的腳傷，從腳跟痛到腳掌、小腿、膝蓋，若腳底起泡破皮，可能造成細菌感染。

避免長時間徒步發生腳傷，謝嘉娟認為，出發前應先循序漸進訓練體能，每日健走2小時或練習走5至10公里，慢慢加強。選擇適合走路的鞋子也很重要，不要為了遶境買新鞋，反而走久了易磨腳破皮流血；還要有貼合腳部的襪子，搭配厚襪或五指襪，多帶幾雙替換，因為濕滑的襪子會增加摩擦生成水泡。

另外，糖尿病患者要注意，因足部傷口不易癒合，要選擇寬楦頭、包覆性佳的鞋子，防止雙腳被悶壓住，腳趾頭互相磨傷了也沒感覺；襪子以寬鬆、彈性設計為主，減少壓力預防腫脹，幫助身體調節溫度；如果腿部痠痛別隨便貼藥膏，避免皮膚紅疹搔癢或起水泡，容易忽略而變嚴重。

穿著護膝支撐保護下肢

謝嘉娟建議，可以穿彈性襪改善腿部血液循環，或是使用護膝支撐保護膝關節，透過外部強力加壓，減少腿部承受的壓力。對於有退化性關節炎的人來說，穿戴護膝運動或走路可增加活動時間，途中休息時，試著把護膝放開、讓關節伸展舒緩。

春天的氣候不穩定，日夜溫差大，白天可能悶濕易中暑，謝嘉娟提醒，遶境時應隨時多補充水分。有些尿酸偏高的民眾，要留意水分攝取不足易導致痛風發作，除了服用醫師開立的降尿酸藥物外，一定要喝水幫助代謝；也別喝手搖飲，果糖飲料會影響尿酸排出。

跟著媽祖進香遶境，雙腳幾乎不停歇，晚上休息時，可以將雙腿抬高，促進血液循環。行進間如果腿部很痛，屬於過度使用發炎，先冰敷處理，建議中斷行程並就醫治療。

5招減少遶境腿部傷害

1 先行前訓練，循序漸進從家附近開始活動，再慢慢增加速度與強度，避免遶境時突然長距離行走

2 選擇適合的鞋子、襪子，避免磨腳不舒服，尤其糖尿病患者易增加傷口感染風險

3 穿彈性襪改善腿部血液循環，可減少腿部承受的壓力

4 使用護膝支撐保護膝關節，可減緩疼痛

5 休息時可做伸展減壓動作，睡前將雙腿抬高促進血液循環

大甲媽祖 患者 遶境

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