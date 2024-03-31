大雷雨即時訊息響「9地區」留意 慎防劇烈降雨雷擊強陣風

中央氣象署晚間發布發布大雷雨即時訊息，今晚雲林縣、嘉義縣、台南市、嘉義市、新北市、台北市、基隆市、桃園市，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，中央氣象署晚間也針對澎湖發布發布大雷雨即時訊息，澎湖慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。