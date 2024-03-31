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大雷雨即時訊息響「9地區」留意 慎防劇烈降雨雷擊強陣風

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
氣象署表示，今天鋒面接近，加上西南風帶來潮濕水氣，天氣相當不穩定，各地降雨機率高。記者林伯東／攝影
氣象署表示，今天鋒面接近，加上西南風帶來潮濕水氣，天氣相當不穩定，各地降雨機率高。記者林伯東／攝影

中央氣象署晚間發布發布大雷雨即時訊息，今晚雲林縣、嘉義縣、台南市、嘉義市、新北市、台北市、基隆市、桃園市，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，中央氣象署晚間也針對澎湖發布發布大雷雨即時訊息，澎湖慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。

線狀對流移入，今天下起強降雨，並伴隨雷擊、強陣風，新北市金山區三和最大時雨量達55.5毫米。中央氣象署指出，今晚至明天上午，全台都會降雨，尤其中部以北留意局部大雨，南部地區有局部較大雨勢，明晚起雨勢減緩。周四清明節鋒面接近，連假天氣再轉差，各地轉雨雨區亦擴大，北部、東北部稍轉涼。

中央氣象署晚間發布發布大雷雨即時訊息。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署晚間發布發布大雷雨即時訊息。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署指出，今晚至明天上午，全台都會降雨，尤其中部以北留意局部大雨，南部地區有局部較大雨勢，明晚起雨勢減緩。圖／中央氣象署提供
中央氣象署指出，今晚至明天上午，全台都會降雨，尤其中部以北留意局部大雨，南部地區有局部較大雨勢，明晚起雨勢減緩。圖／中央氣象署提供

大雷雨 氣象署

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