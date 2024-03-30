近期天氣3重點…賈新興：清明連假鋒面+東北風 午後局部雨

近期天氣有3重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天至下周一苗栗至彰化間仍有局部較大雷陣雨發生的機率，4月4日傍晚起至4月8日受微弱鋒面及東北風影響，清明連假期間大致為午後有局部雨天氣，4月7日各地有雨。

賈新興表示，明天台中至嘉義間有局部雨，午後至下周一中午前，苗栗至嘉義以及山區有局部陣雨或雷雨，下周一午後高雄以北及宜花東有零星短暫雨，苗栗至彰化間局部地區有較大雷陣雨發生的機率。下周二至周三午後山區有零星短暫雨。

下周四開始清明連假，他說，下周四午後北部山區及宜蘭有零星短暫雨。下周四傍晚起至4月8日受微弱鋒面及東北風影響，其中，下周五午後南投以北及宜花東有零星短暫雨，下周六午後北部、西半部山區及宜花東有零星短暫雨。

賈新興表示，4月7日嘉義以北及宜花有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨，8日高雄以北及宜花東有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。