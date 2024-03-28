醒來內褲黃一片 18歲男大生竟染這疾病

醒來內褲黃一片，居然是淋病作祟！泌尿科醫師指出，交友軟體盛行等原因，增加性傳染病年輕化趨勢，主要感染族群以20至24歲為多，甚至會有些患者需要一天更換數件內褲，且男性可能會引起攝護腺炎、膀胱炎等；女性則可能發生膀胱炎、子宮內膜炎等，對兩性都可能造成不孕的狀況，雖常見於男性，不過仍建議女性，在性伴侶感染時，要一起接受治療，用用抗生素治療最快1周可以痊癒。

據疾管署統計，國內淋病的感染人數在105年首度突破4000例，109年再突破七7000例，110年全年達7382例，111年更是一舉突破8000例，去年更創新高到8257例，其中主要感染族群以20至24歲為多，因為淋病是親密接觸，即便在疫情期間也持續增加。

書田診所泌尿科副院長林儒廷說，隨疫情解封、各種交友軟體盛行，近期有一名剛滿18歲男大學生，由媽媽陪同就診，自述一周前有與網友發生親密行為，這幾天尿道出現大量黃色分泌物，檢驗分泌物確認為淋病，明顯也是淋病年輕化的案例，這類患者會出現尿道灼熱、分泌物多，也可能醒來後內褲出現一大片分泌物，甚至有人一天得換好幾件內褲。

林儒廷說，淋病是接觸到淋病雙球菌而引起，男性在感染2至7天後就可能有症狀，尿道口出現白色或黃色膿狀有異味的分泌物，排尿有灼熱刺痛感，症狀較明顯；但女性的症狀極不明顯，大多無痛感，少部分會出現黃綠色膿狀分泌物，容易被忽略。

淋病、梅毒、愛滋病等性傳染病，都屬於法定傳染病，林儒廷表示，部分患者會同時感染一種以上的性病，不過診斷方式不同，淋病用尿液及分泌物、梅毒和愛滋病則需要抽血檢驗。

在發生性別上，林儒廷說，男性因為尿道比較長、分泌物多、容易出現尿道灼熱感、女性尿道結構短、症狀也不明顯，所以較容易忽略，所以有些男性患者治療完畢後，接觸感染的女性伴侶，容易復發，通常會建議雙方一起治療。

治療方面，林儒廷指出，主要是抗生素藥物治療，由於淋病常同時合併披衣菌感染，如果無法排除披衣菌感染的可能，通常會一併治療，治療上通常會打針併服口服抗生素，整個療程約1至2周就可以完成，建議治療一個療程後還是要回診，驗尿、確認分泌物狀況及主觀感受；發病前後的伴侶、性接觸對象，不論有無症狀應同時就醫檢查治療，以免反覆交互感染而難以治癒。

林儒廷說，感染淋病未適當治療，男性可能會引起攝護腺炎、膀胱炎等，嚴重時會引起尿道狹窄、不孕等問題；女性則可能發生膀胱炎、子宮內膜炎等，甚至也可能造成不孕。輸卵管狹窄受精不易

林儒廷提醒，預防淋病要避免危險性行為及多重性伴侶，發生性行為時全程使用保險套可降低感染的機會，倘出現疑似症狀時，應避免性行為並儘快就醫，同時伴侶、性接觸對象也一同就醫，切忌自行用藥以免延誤病情，而有引發併發症的可能。