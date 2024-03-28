快訊

獨／食用日本小林紅麴產品7旬婦洗腎 夫泣訴像在「等死」

12強／棒協指中華隊同組沒有美國 但預賽抗這5隊仍難纏

小林製藥紅麴風暴擴散！日本已4人死亡，上升為國家食安問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醒來內褲黃一片 18歲男大生竟染這疾病

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
書田診所泌尿科副院長林儒廷說，淋病主要感染族群以20至24歲為多。記者賴昀岫／攝影
書田診所泌尿科副院長林儒廷說，淋病主要感染族群以20至24歲為多。記者賴昀岫／攝影

醒來內褲黃一片，居然是淋病作祟！泌尿科醫師指出，交友軟體盛行等原因，增加性傳染病年輕化趨勢，主要感染族群以20至24歲為多，甚至會有些患者需要一天更換數件內褲，且男性可能會引起攝護腺炎、膀胱炎等；女性則可能發生膀胱炎、子宮內膜炎等，對兩性都可能造成不孕的狀況，雖常見於男性，不過仍建議女性，在性伴侶感染時，要一起接受治療，用用抗生素治療最快1周可以痊癒。

據疾管署統計，國內淋病的感染人數在105年首度突破4000例，109年再突破七7000例，110年全年達7382例，111年更是一舉突破8000例，去年更創新高到8257例，其中主要感染族群以20至24歲為多，因為淋病是親密接觸，即便在疫情期間也持續增加。

書田診所泌尿科副院長林儒廷說，隨疫情解封、各種交友軟體盛行，近期有一名剛滿18歲男大學生，由媽媽陪同就診，自述一周前有與網友發生親密行為，這幾天尿道出現大量黃色分泌物，檢驗分泌物確認為淋病，明顯也是淋病年輕化的案例，這類患者會出現尿道灼熱、分泌物多，也可能醒來後內褲出現一大片分泌物，甚至有人一天得換好幾件內褲。

林儒廷說，淋病是接觸到淋病雙球菌而引起，男性在感染2至7天後就可能有症狀，尿道口出現白色或黃色膿狀有異味的分泌物，排尿有灼熱刺痛感，症狀較明顯；但女性的症狀極不明顯，大多無痛感，少部分會出現黃綠色膿狀分泌物，容易被忽略。

淋病、梅毒、愛滋病等性傳染病，都屬於法定傳染病，林儒廷表示，部分患者會同時感染一種以上的性病，不過診斷方式不同，淋病用尿液及分泌物、梅毒和愛滋病則需要抽血檢驗。

在發生性別上，林儒廷說，男性因為尿道比較長、分泌物多、容易出現尿道灼熱感、女性尿道結構短、症狀也不明顯，所以較容易忽略，所以有些男性患者治療完畢後，接觸感染的女性伴侶，容易復發，通常會建議雙方一起治療。

治療方面，林儒廷指出，主要是抗生素藥物治療，由於淋病常同時合併披衣菌感染，如果無法排除披衣菌感染的可能，通常會一併治療，治療上通常會打針併服口服抗生素，整個療程約1至2周就可以完成，建議治療一個療程後還是要回診，驗尿、確認分泌物狀況及主觀感受；發病前後的伴侶、性接觸對象，不論有無症狀應同時就醫檢查治療，以免反覆交互感染而難以治癒。

林儒廷說，感染淋病未適當治療，男性可能會引起攝護腺炎、膀胱炎等，嚴重時會引起尿道狹窄、不孕等問題；女性則可能發生膀胱炎、子宮內膜炎等，甚至也可能造成不孕。輸卵管狹窄受精不易

林儒廷提醒，預防淋病要避免危險性行為及多重性伴侶，發生性行為時全程使用保險套可降低感染的機會，倘出現疑似症狀時，應避免性行為並儘快就醫，同時伴侶、性接觸對象也一同就醫，切忌自行用藥以免延誤病情，而有引發併發症的可能。

伴侶 患者

延伸閱讀

一脫褲嚇傻！泌尿醫揭男性GG保養必做4件事，教你如何正確清潔生殖器

女租客以為遭「幽靈」摸胸、脫內褲非禮…1原因不報警 淫房東終現形

女友生理期不換內褲！連穿4天飄惡臭 稱「女生都這樣」嚇壞他

香艷！玩「真心話大冒險」慘輸 辣妹送計程車司機這物：還是熱的

相關新聞

飯菜如何保存避食物中毒？醫打破「放冷」迷思：我都熱的就冰

寶林中毒事件引發民眾對於如何保存米、麵的熱議，兒科醫師歐淑娟在臉書提醒民眾，若是熱菜建議在不吃時立即放冰箱，並且別將乳製品等較容易壞掉的食品放在冰箱門上，可以往冰箱中間層移放。

國內7旬婦吃小林紅麴爆洗腎 進口商大醫生技回應了

居住高雄的陳姓男子向本報投訴，他高齡70歲的太太，去年3月開始使用大醫生技的「紅麴膠囊」後，即出現急性腎臟病，服用短短2...

春雨偏少水情緊！翡翠水庫集水區降雨量創37年以來第3低

今年春雨降雨量不理想，適逢枯水期，石門水庫今天蓄水率跌至30%，台北翡翠水庫從3月起，每天上午10點放水至午夜凌晨，每日...

獨／食用日本小林紅麴產品7旬婦洗腎 夫泣訴像在「等死」

高雄70歲的陳太太去年3月急性腎衰竭，就醫後5月開始洗腎。她在發病前食用日本小林藥廠紅麴保健食品已3、4年，陳先生日前接...

寶林中毒案引爆食安問題 專家：超商飯糰沒問題 但久放是挑戰自己

因為超商飯糰都是由合格的加工工廠作業流程產製出，在包飯糰時也全程在18度C下處理，這樣的自動化生產線不會有問題，但若民眾購買了飯糰之後，打開放著直到中午再吃，「挑戰自己的腸胃抗性」，「那又是另一種故事了」，

今年首月128萬人出境 赴日49.4萬人超車疫前、赴陸居次

疫後民眾瘋出國，交通部觀光署今年訂定1200萬人次國際觀光客來台目標，觀光署公布今年首月旅客出入境資料，出境高達128萬1751人次，已達疫情前2019年同期的9成8，其中前往日本旅客高達49萬4657人次，已超越疫情前同期39.6萬人次；入境總計58萬9961人次，為疫情前同期的6成8，以韓國11萬3192人次居冠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。