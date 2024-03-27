生活美學／不斷解鎖人生的總編 楊玟

電影「穿著Prada的惡魔」讓所有時尚雜誌的總編輯有了刻板形象，但是當楊玟背著大大的瑜伽包走來時，卻是風風火火走出另一種明快。

這位從「ELLE」和「Marie Claire美麗佳人」在台草創年代快速晉身「娃娃總編輯」，又是到大陸廝殺後依舊屹立不搖的時尚媒體人，信念如一：「我熱愛我的工作，因為人生就是不斷解鎖的過程，解鎖新的工作、新的技能。」

楊玟(中)與WWD大中華區共同創始人傅玲(右)、張大川。圖／楊玟提供

進入時尚圈的文青

站在時尚最前緣，楊玟來自台中烏日傳統農村，「在文學或時尚方面，我並沒有家族的背景。」但因為所處的年代，她就讀的台中女中、哥哥讀的台中一中，都有很多自大陸撤退來台的優秀老師，帶來很好的文化滋養，兄妹倆都喜歡文學。

哥哥楊渡，作家、記者，曾任中國時報副總主筆、中時晚報總主筆。楊玟笑說：「我們兄妹感情很好，但是年輕時，我非常不喜歡被稱作楊渡的妹妹，因為我們兩人雖然都在媒體，卻走著不一樣的路。」

當年，她從法國拿到符號學的碩士學位回來，已在翻譯小說、也寫書評，正好「美麗佳人」籌備進軍台灣，她在創刊前一年的1992年考進去。楊玟說：「我真的像一張白紙，除了一枝好筆外，其他都沒有。我不是學時尚的，但我能寫，我喜歡採訪，雖然時尚跟我一點關係都沒有，但進去之後，幫我打開很多可能性。」

娃娃總編輯遇恩師

楊玟熱愛工作，是引領華語時尚雜誌2、30年的代表人物。圖／楊玟提供 因團隊小，所以楊玟什麼都參與，也就什麼都學，這些累積了她各面向的可能，讓她在「美麗佳人」不到四年坐上報導總監，不到30歲就被挖角到「ELLE」當總編輯。楊玟年輕大無畏，走馬上任，「他們說，我就是娃娃總編輯」。

「ELLE」時尚屬性較強，楊玟遇到了她視為「mentor（恩師）」的項傳德（Jane Xiang）。Jane是第一代在紐約的華裔超模，也是唯一在美國任時尚總編輯的華人，當時已半退休，回亞洲擔任雜誌的顧問，在時尚與美感方面啟發楊玟許多。

那時章子怡剛因「臥虎藏龍」冒出頭，來台北拍封面，而Jane早已在紐約時尚圈呼風喚雨，卻當場蹲下來幫章子怡穿鞋。楊玟說：「從她身上，你看到時尚不是穿著漂亮參加記者會、拍漂亮照片，而是真正熱愛時尚。」

楊玟在「ELLE」做了四年，以總編輯兼集團的編輯總監離開，回「美麗佳人」任社長，又升為董事總經理，這一次鳳還巢，她進入管理職，建立整個團隊，同時緊抓編輯內容，一做又七年，任內辦了很多活動，也將雜誌聲量再往上推。

「我遇到的是非常好的年代。」楊玟分析，1996、97年正是台灣的經濟發展年代，「我們算是第一代的時尚媒體人，大家都年輕，有非常好的機會可以去學習和發展」。

楊玟(左)主辦的2024WWD-Beauty Inc Awards美妝產業大賞。圖／楊玟提供

前進大陸高速運轉

「我在每一個階段看中的不是位置，而是我能解鎖新技能。」對楊玟來說，2008年接下大陸媒體集團拋出的橄欖枝，也是同一道理，她看中的新技能是對於一個龐大市場的理解。

例如，二月要出刊，南方已經短袖短褲夾腳拖，北方還在下大雪，即使時尚媒體是跟著國際潮流走，但是發行、行銷等，都要考量到地理上、市場上的廣闊。

楊玟在赫斯特集團待了七年，最後頭銜是集團CEO，全盛時期員工近七百人，管理八、九本刊物，其中，收益最大的還是「ELLE」。楊玟說，這裡的人年輕、優秀，很拚很競爭，她要做的就是「調動他們的積極性及對品牌的認可」。

楊玟說：「做時尚刊物很核心的是conviction，對刊物的熱愛跟認同非常重要。」因為媒體的核心是其價值觀，包括文化、社會和美學的價值觀，這些建構了媒體的獨特性，如果工作夥伴認同這個價值觀，那大家就能共同照著這個體系走。

所以她到任後大部分時間就是在建構「ELLE」的價值體系，這樣一來，才能跟消費者做最好的溝通，達到最好的表現，廣告也才能進來。同時，楊玟在任期間辦了很多大型活動，很享受玩耍的過程。

事實上，那些年台灣時尚與媒體圈前進大陸者眾，但逐漸都退回台灣，楊玟是少數屹立不搖的例子。她認為，這是大陸已經培養出優秀的媒體人、精品圈人才，「這也是考驗台灣人能夠融入那個社會多少，看你到底能夠創造多少價值。」

楊玟(右)與OTB集團策略顧問Antonella Viero(中)合影。圖／楊玟提供

50歲辭職重啟人生

楊玟說：「我是快跑型的人，很快就跑到一個點。」50歲那一年，她停了一下。

「過去在時尚媒體時，我是一個工作狂，可以一天睡五小時。」楊玟熱愛工作，喜歡快速看到不同領域、接觸不同人事，但她同時也是三個女孩的媽媽，她愛孩子。「工作與家庭，不是取捨，而是如何更好地雙向支撐。」她建立起支持系統，全心投入工作，對孩子，則更看重相處時間的質量，一起旅行、看電影，認真地對話。

50歲那一年，楊玟有一些想法。小孩要上大學了，她回顧過往，孩子從小學到高中畢業，這個當媽的大概只參加過四次學校家長會；而同時，在大集團裡，除非她要往國際走，不然職務也做到了頂。

她也在考量，在自己這個世代、以及再年輕十歲的世代，趨勢是工作50年，可能75歲才退休，所以人生不是延綿不斷線狀型跑到75歲，該有不同階段。於是她在生日之前，提了辭呈。

「我確實很認真在25年裡專心做一件事，我覺得我是個匠人。但我對時尚媒體已不感興趣了，想畢業了，我一心想解鎖人生的下一步。」楊玟當時也沒想好下一步，也沒有太多嗜好可做，因為她的嗜好就是工作。話雖如此，她還是休息了一年多，讀書、旅行、陪孩子，也終於可以好好享受做飯烹飪的樂趣。

2018年底，超過百年歷史的時尚媒體WWD（「女裝日報」）來敲門。觸動楊玟的是，從面對消費者的to C媒體，轉向面對產業與企業商業發展的to B媒體。特別是當代時尚產業正進入一個新階段，無論是市場與品牌的全球性變化、永續發展對於產業變革的決定性影響、中國從供應鏈轉向以設計與品牌發展的契機、消費者心智的變化、科技對於產業的影響，都是楊玟關注的議題。於是她與資深媒體前輩劉炳森、傅玲、張大川（Johannes Neubacher）合作，將這個美國媒體引進大中華市場。

楊玟(右)與中國色彩女性就學資助組織在廣西苗寨一所只有兩個班級的小學。圖／楊玟提供

自由斜槓活出當下

25年的高強度生活，楊玟有一套特別的療癒與紓壓方法：凌晨兩、三點回到家之後，就坐在餐廳「看」食譜，神遊一道道美食，切斷原本在想的事，進入放鬆的世界，就很美好。

而身處花花世界，楊玟守得住，「我愛時尚，但喜歡並不一定要放在家裡。我也喜歡翠玉白菜，我不能拿回家吧。」她只收藏一些如清代老髮簪等老東西。

現在的楊玟過的是很平衡的生活，「我在50歲時就決定要過斜槓人生，希望看到更多的可能性，在75歲之前還能做很多事。」在WWD負責策略工作，時間自由，也許繼續做媒體、也許寫書，或者有自己的頻道，也考慮NGO，邊走邊看，維持動能。

回看來時路，楊玟說：「對我來說，上班是相互布施的過程，付出也收獲，是快樂的交換過程。工作和興趣能結合，這是多麼可遇不可求的事。女兒問我每天上班做什麼，我說我去玩。」每天都很新鮮，每天都有創新，做媒體讓她每天都有新能量，因人生有三分之二時間都在工作，如果不當成有趣的事，那也太悲慘，所以為什麼不轉換心態，活出當下？

她從小編輯做起，開創出一片大世界，成為華文圈最具代表性的時尚媒體人物。「我是超級幸運的人，生在超級幸運的時代，遇到一群非常願意信任我的人，讓我在很年輕的時候就可以跑百米的速度往前跑。」楊玟說：「這樣不斷打開的眼界，讓我看到我的人生很好玩。」