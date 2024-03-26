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39歲男寶林茶室用餐疑食物中毒亡 毒物專家盤點常見原因：相當罕見

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導

有2位民眾在本月22日到信義區知名素食餐廳「寶林茶室」餐廳用餐，曾食用素食炒粿條及香蘭葉飲料，其中1人在用餐後2天左右死亡，毒物科醫師指出，這次的個案確實少見，死亡原因跟食物中毒有待衛生單位調查，不過年長者或幼兒、癌症與糖尿病等抵抗力較差者，如出現畏寒、噁心、嘔吐、腹瀉、高燒不退、意識不清或小便量變少等合併敗血症，就要趕快就醫。

新北39歲呂姓男子3月22日與一名女同事到餐廳用餐，之後出現嘔吐、腹痛、心悸等症狀就醫，呂男送醫不治，另一名女子到診所就醫後已有好轉；但呂男在3月23日接近下午5時，由救護車送進急診室，患者主述前一天晚上有到素食餐廳用餐，隔天人非常不舒服，主要症狀是腹瀉，沒有嘔吐情形，院內有採糞便檢體、點滴注射補充水分，也立即通報食物中毒，當時急診檢驗痢疾、傷寒目前都是陰性，輾轉送至台北馬偕醫院，最後仍不治。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，3月24日中午接到新北市衛生局通報，有2位民眾在3月22日中午到該餐廳用餐，曾食用素食炒粿條及香蘭葉飲料，這兩人分別於當天晚上8點、10點，民眾出現噁心腹痛症狀，其中一人就醫後死亡，另一人症狀輕微、於就醫後返家。

林冠蓁表示，北市衛生局接到新北市通知後，當天下午前往餐廳稽查，該餐廳現場工作人員無健康檢查報告、餐具不潔，已要求3月27日前改善完畢，逾期未改善可依食安法開罰6萬到2億，因為稽查當天已經沒有殘留食餘，採集廚師手部檢體及刀具砧板等環境檢體，新北市三重醫院有採集糞便檢體，如檢出相同病原菌，即視為一起食品中毒確定事件。

林冠蓁說，一般會引起食品中毒死亡的案件很罕見，過去曾發生包括原因包括河豚毒、麻痺性肺毒、腸道出血性大腸桿菌O157：H7型、沙門氏菌等，腸道出血性大腸桿菌O157：H7型常見於歐美地區生菜沙拉，沙門氏菌常見於一般食品，這次案件的兩人都沒有上述可能造成食物中毒死亡食物。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，粿條、香蘭葉都算是常見食物，所以這次的狀況確實罕見，但患者死亡與食物中毒原因，都仍有待衛生單位調查，衛生單位跟醫院也會做細菌培養，不宜太快下定論，不過一般食物中毒都是急性腸胃炎，症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等局部症狀。

如果是對抵抗力不好的民眾，除了急性腸胃炎還可能合併敗血症，顏宗海指出，急性中毒一但合併敗血症，就可能導致器官衰竭而有生命危險，一旦出現畏寒、噁心、嘔吐、腹瀉、高燒不退、意識不清、小便量變少等，就要注意是否為敗血症。

顏宗海表示，高風險族群包含年長者、幼兒、孕婦、癌症病患、肝硬化、洗腎、糖尿病等抵抗力不好的患者，一旦出現食物中毒合併敗血症狀，就要儘速就醫、不要等。

顏宗海提醒，不管葷食或素食，保存不當都可能污染，所以都需要做好妥善保存，民眾到外面用餐，要注意餐廳整潔等衛生狀況；餐廳業者則要在準備餐點時，將生熟食分開處理，如果食物放置在室溫之下，也要盡速吃完，吃不完就要放在冰箱。

有民眾到素食餐廳「寶林茶室」用餐後2天死亡，死因與是否為食物中毒待釐清，專家認為相當罕見。記者曾學仁／攝影
有民眾到素食餐廳「寶林茶室」用餐後2天死亡，死因與是否為食物中毒待釐清，專家認為相當罕見。記者曾學仁／攝影

寶林茶室 衛生局 食物中毒

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