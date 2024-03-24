今天熱爆上看36度高溫 周二北台灣變天降溫轉雨
中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖、澎湖及清晨、夜晚西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，澎湖能見度亦較低。行車用路注意安全，往返離島也留意航班資訊。
今天各地大多為晴到多雲，水氣減少，剩下東部及東南部仍有局部短暫陣雨，午後東北部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。
氣溫方面，今天比昨天再高一些，北部及東半部高溫約27至31度，中南部33至35度，彰化至高雄內陸及近山區有局部36度以上高溫發生的機率，各地感受溫暖偏熱，中午左右紫外線有機會來到過量等級，外出注意防曬，各地低溫普遍20至23度，日夜溫差仍偏大。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場仍為東南風，北部空品區位於下風處，擴散條件較差，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；高屏地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；西半部地區清晨及夜晚、金門及馬祖清晨易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部零星地區午後可能達橘色提醒。
明天各地大多為晴到多雲，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，午後因熱力作用，東北部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨；白天仍溫暖偏熱，日夜溫差大，雲量較少區域要注意紫外線偏強，外出做好防曬。
周二鋒面通過及東北季風增強，迎風面天氣變化較大，北部及東北部天氣轉涼，高溫及低溫都有所下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
周三東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；水氣減少，剩東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
周四東北季風減弱，氣溫回升；周四、周五各地大多為多雲，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。
周六水氣稍增多，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
周二清晨之前金門、馬祖及西半部地區易有能見度較低的情況，尤其金馬地區濃霧影響時間較長，行車用路、往返離島留意相關交通資訊。
氣象署說，31日至4月2日鋒面位於台灣北部海面及水氣增多，天氣較不穩定，各地雲量增多且降雨機率增加；鋒面位置、結構及影響台灣天氣程度不確定性大。
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