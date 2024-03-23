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今高溫飆35度！創入春最高溫 下周迎東北季風這日起變天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天到下周一各地都溫暖偏熱，今天最高溫出現在嘉義馬頭山35.4度，基隆、雙北地區也有32度高溫，為今年春季以來最高溫。本報資料照片
今天到下周一各地都溫暖偏熱，今天最高溫出現在嘉義馬頭山35.4度，基隆、雙北地區也有32度高溫，為今年春季以來最高溫。本報資料照片

中央氣象署表示，今天一路到下周一各地都溫暖偏熱，今天最高溫出現在嘉義馬頭山35.4度，基隆、雙北地區也有32度高溫，為今年春季以來最高溫，明起北部、東半部高溫約27至31度，中南部33至35度，局部地區更有36度高溫，下周二、周三鋒面、東北季風影響將略為降溫，但對中南部影響較小。

氣象署預報員張承傳指出，明天各地仍為多雲到晴，東部及東南部有局部短暫雨，午後東北部及中部以北有零星降雨，北部、東半部高溫約27至31度，中南部來到33至35度，彰化以南至高雄內陸局部地區更有36度高溫，各地低溫則約20至23度，日夜溫差大，一路到下周一都溫暖偏熱。

張承傳表示，下周二、周三鋒面通過、東北季風影響，北部、東半部降雨增加，有局部短暫雨，其他地區為多雲，溫度略降，北部及東北部高溫約23至25度，低溫約16、17度，中南部影響較小。

他指出，周四冷空氣減弱回溫，一路到周六北部、東北部高溫約26至27度，低溫也有20度以上。各地多雲到晴，東半部及北部山區有局部短暫雨，周六水氣較多，北部及中南部山區降雨增多。

另外，他也說，下周二清晨前金門、馬祖全天，明天到周二夜晚清晨西半部有濃霧，提醒民眾留意航班異動。

低溫 東北季風 氣象署 高溫

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