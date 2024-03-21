新光人壽慈善基金會 獲ASSET永續典範獎肯定

社團法人台灣社會企業永續發展協會主辦第六屆ASSET永續典範獎日前頒獎，新光人壽慈善基金會以「傳承藝術」方案獲得「社會創新獎-社會共好獎」，由副執行長陳彥名代表領獎。

創立於1983年的新光人壽慈善基金會長期關懷銀髮樂齡，2005年起由時任執行長、現任董事長吳欣盈引領發展「口述歷史」計畫，推展創意老化的觀念，「傳承藝術」即為計畫方案之一，藉由視覺藝術重現長者生命故事及價值。至今已服務全台逾7萬名長者，讓他們在藝術創作中找到自信，重新締結與社會的連結。

新光人壽慈善基金會指出，「傳承藝術」方案與新活藝術協力為全台第一家以創意老化為服務核心的社會企業，並於2018年入選新加坡「亞洲社會企業挑戰賽」評比之亞洲百大社企。

該社會企業由專業講師運用團體帶領技巧，讓長者在志工陪伴與協助下，將生命故事以視覺藝術創作出來。同時藉由小團體活動增加長者的人際互動，從中獲得自信、喜悅和滿足感。在台推動近廿年來，服務足跡遍及各養護所、老人服務中心、社區服務據點等逾千個機構。