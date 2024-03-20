桃機檢討報告鬧雙包？立委收到非交部核定版 挨批內控有問題

桃機公司今午將舉行跑道歲修檢討報告記者會，昨晚桃機公司將檢討報告送交立法院，但卻發生提供的電子檔與紙本版本不一致的烏龍情事。國民黨立委黃健豪表示，這真的太誇張了，再度證明桃機跟交通部就算經過上次考察，也沒有確實改善橫向聯繫的問題，也顯見桃機公司內控是有問題的。

黃健豪調閱昨晚桃機窗口送達辦公室的檢討報告內容，其中提供的電子檔版本在人員懲處及究責上面，總共10人遭議處，其中決策層級董總未盡監督之責，爰向交通部自請處分；督導層級共2位副總經理，最高記大過1次處分；作業層級含處長以下層級主管共8人，最高記過2次處分。

但桃機公司提供的紙本版本，在懲處及究責部分文字卻寫決策層級董事長、總經理已向交通部自請處分，各記過1次；督導層級工程副總經理記過2次、營運副總經理記過1次；作業層級最高記過2次。

由於昨晚提供的電子檔、紙本版本內容並不一致，導致外界錯亂，也讓交通部、桃機公司內部議論紛紛，甚至媒體也被質疑報導有誤。黃健豪認為，這件事太誇張了，怎麼會提供給立院的報告有不一樣版本呢？這是不是表示桃機公司跟民眾說的內容也會有不一樣？桃機公司是否歸交通部管？交通部還管得動桃機公司嗎？到底立委要檢討桃機公司還是要檢討交通部長？

黃健豪也說，光是送交報告這件事，就表明桃機公司內控是有問題的，一份沒有確認的東西怎麼可以交出來？