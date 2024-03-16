明晚起北東轉雨…下周這時間點最冷 北部降至14度

中央氣象署指出，明晚起，鋒面接近，北東地區降雨轉明顯；下周一鋒面通過，是未來一周天氣相對不穩定時間，台中以北明顯降雨，持續至下周三。最冷時間點估在下周二至下周四清晨，北部降至14度，南部15至17度。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天至明天，台灣各地溫暖，中部以北因雲量偏多，偶爾飄雨，但雨量不大，東半部地區也有零星降雨，南部天氣則晴朗。

明晚起，鋒面接近台灣，北部及迎風面地區天氣開始轉差，基隆北海岸、東半部地區降雨轉趨明顯。

下周一鋒面通過台灣，緊接大陸冷氣團南下，迎風面降雨增加，台中以北有明顯降雨，影響持續至下周三，屆時大陸高壓出海，台灣降雨減緩，花東地區、南部山區零星降雨。

未來一周天氣趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度方面，曾昭誠指出，今、明天白天溫度偏高，北部有機會接近25度，南部地區25度以上，近山區可能近30度；台中以北高溫23至25度，與昨天上比稍有上升，東部及迎風面地區23至26度。明天溫度又稍為更暖。

不過，下周一晚上起，因鋒面接近，加上大陸冷氣團南下，各地溫度明顯降低，最冷時間點在下周二至下周四的清晨期間，北部影響最明顯，預估最低溫13至14度，中南部也降溫，但白天仍有20度，留意早晚偏涼。

下周二至下周三，北部地區全天溫度15度上下，南部從30度降至22、23度。待下周三起，大陸冷氣團減弱後，各地氣溫才會再回升；周四風向轉為偏東南風，溫度再持續回升。