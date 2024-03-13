快訊

東元經營權戰火再起 小黃派這次提名「邱黑」為哪樁？

社工上銬違反比例原則 北市警局長認錯了：將議處失職人員

邱國正指兩岸瀕戰睡不好被高層盯上 誰接國防部長點名7人

NASA飛機3度來台 DC8低飛台南嘉義了解空汙物變化

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
上次因引擎過熱未能飛航的DC8空氣品質監測飛機，今天成功從韓國起飛來台。聯合報系資料照
上次因引擎過熱未能飛航的DC8空氣品質監測飛機，今天成功從韓國起飛來台。聯合報系資料照

環境部美國太空總署（NASA）合作七海計畫高屏3D空品實驗，環境部表示，上次因引擎過熱未能飛航至台灣的DC8空品實驗機，今天再次飛航到台灣，與GIII執行第3次連續48小時密集觀察空氣汙染即時變化，觀測資料將綜合解析高屏地區空汙成因。

環境部監資司長謝炳輝表示，爭取美國美國太空總署NASA的DC8及GIII飛機今天再次飛航到台灣，上次因引擎過熱未能飛航的DC8，這次從韓國起飛至泰國，而GIII則由菲律賓起飛來台，觀測範圍為屏東至台中一帶高空，本事觀測完成後，後續仍會力邀NASA下一次的合作。

環境部說明，今天為東風型態，可能導致中南部汙染物持續累積，這次DC8飛航至台南及高屏地區，高度維持2000英尺（約610公尺）低飛，另到台南及嘉義加場時則降至46英尺（約14公尺），可更貼近地面量測空汙物變化，以了解大氣環流、汙染源及地形等對空品的影響；而GIII則維持在2800英尺（約853公尺）高度飛航在台灣西半部上空進行觀測。

環境部表示，NASA飛機DC8及GIII曾於2月15日，以及GIII於2月28日成功飛航至台灣4小時，2月28日原規畫飛行的DC8飛機因引擎臨時出現問題，當日僅有GIII飛航至台灣協助量測區域空氣品質，同時密集觀測到境外與本土汙染疊加影響空氣品質達橘色提醒等級。

環境部指出，前2次密集觀測已採集臭氧（O3）、細懸浮微粒（PM2.5）、揮發性有機物（VOCS）、金屬元素、有害物質、全氟／多氟烷基物質（PFAS）、塑膠微粒及持久性有機汙染物等共550個樣本。

今天DC8飛機再飛航到台灣，並與氣象署、交通部民航局、空軍氣象聯隊、各地方環保局、國內外20所學研單位45名教授學者等協作，動員超過200人進行第3次連續48小時不間斷密集觀測，為綜合解析地形、大氣環流與空氣汙染物三度空間隨時間變化的國際聯合觀測。

NASA 環境部 空氣品質 空氣汙染 美國

延伸閱讀

影／NASA飛機又來了 二訪台灣監測空氣品質

NASA飛機三度來台進行空品實驗 解析高屏空污成因

4名NASA任務太空人自國際太空站返回 降落佛州外海

4名太空人啟程返地球 預計降落美國外海

相關新聞

台鐵公司掛牌2個多月 董事長杜微：營收成長至51.74億元

台鐵公司今天舉行模範員工表揚典禮，從1.6萬餘名員工挑選出68名，台鐵公司董事長杜微表示，能脫穎而出，表現絕對超乎一般同...

影／東勢林場螢火蟲季本周六開鑼 大發生期落這時間

粉紅櫻花季落幕，接著進入觀賞夜空螢光小精靈的螢火蟲季，中部知名賞螢聖地東勢林場，本周六(16日)將進行螢火蟲季開鑼活動，...

4月底前入住「旺日不加價」！將捷金鬱金香春遊5千有找

被稱為新北淡水河畔最美酒店的「將捷金鬱金香酒店」，即日起至4月30日推出「一泊一食指定日」優惠，不論平日、旺日，雙人入住...

馬偕醫方俊凱：盼每人一生一次補助預立醫療照護諮商

《病人自主權利法》讓個人在意識昏迷、無法清楚表達時，透過先前準備好的醫療決定，選擇接受或拒絕醫療。民眾必須先經歷「預立醫...

NASA飛機3度來台 DC8低飛台南嘉義了解空汙物變化

環境部與美國太空總署（NASA）合作七海計畫高屏3D空品實驗，環境部表示，上次因引擎過熱未能飛航至台灣的DC8空品實驗機...

三總移植專責病房揭牌啟用 空間設計以舒適、安全感為主題

三軍總醫院上午由國防部軍醫局局長蔡建松主持，三總院長洪乙仁、器官移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲及醫療團隊一同進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。