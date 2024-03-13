NASA飛機3度來台 DC8低飛台南嘉義了解空汙物變化

環境部與美國太空總署（NASA）合作七海計畫高屏3D空品實驗，環境部表示，上次因引擎過熱未能飛航至台灣的DC8空品實驗機，今天再次飛航到台灣，與GIII執行第3次連續48小時密集觀察空氣汙染即時變化，觀測資料將綜合解析高屏地區空汙成因。

環境部監資司長謝炳輝表示，爭取美國美國太空總署NASA的DC8及GIII飛機今天再次飛航到台灣，上次因引擎過熱未能飛航的DC8，這次從韓國起飛至泰國，而GIII則由菲律賓起飛來台，觀測範圍為屏東至台中一帶高空，本事觀測完成後，後續仍會力邀NASA下一次的合作。

環境部說明，今天為東風型態，可能導致中南部汙染物持續累積，這次DC8飛航至台南及高屏地區，高度維持2000英尺（約610公尺）低飛，另到台南及嘉義加場時則降至46英尺（約14公尺），可更貼近地面量測空汙物變化，以了解大氣環流、汙染源及地形等對空品的影響；而GIII則維持在2800英尺（約853公尺）高度飛航在台灣西半部上空進行觀測。

環境部表示，NASA飛機DC8及GIII曾於2月15日，以及GIII於2月28日成功飛航至台灣4小時，2月28日原規畫飛行的DC8飛機因引擎臨時出現問題，當日僅有GIII飛航至台灣協助量測區域空氣品質，同時密集觀測到境外與本土汙染疊加影響空氣品質達橘色提醒等級。

環境部指出，前2次密集觀測已採集臭氧（O3）、細懸浮微粒（PM2.5）、揮發性有機物（VOCS）、金屬元素、有害物質、全氟／多氟烷基物質（PFAS）、塑膠微粒及持久性有機汙染物等共550個樣本。

今天DC8飛機再飛航到台灣，並與氣象署、交通部民航局、空軍氣象聯隊、各地方環保局、國內外20所學研單位45名教授學者等協作，動員超過200人進行第3次連續48小時不間斷密集觀測，為綜合解析地形、大氣環流與空氣汙染物三度空間隨時間變化的國際聯合觀測。