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衛生所掛號費最高50元 全台凍漲維持現狀

中央社／ 台北7日電

醫療院所掛號費上限取消，衛生福利部國民健康署今天表示，據統計，全台衛生所多數沒有收掛號費，僅部分縣市收費金額最高新台幣50元，掛號費都維持現狀，保障社區民眾就醫。

醫療法規定，醫療費用應由直轄市、縣（市）主管機關核定，掛號費則屬於行政管理費用，不須經衛生主管機關核定。但衛生福利部還是衛生署時期，避免醫療機構收費標準差距過大，民國99年公告醫療機構收取掛號費參考範圍，門診上限新台幣150元；超過範圍須報地方衛生局備查。

衛福部4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，即起生效，外界擔憂沒有收費上限，可能影響民眾就醫權益。國健署企劃組長林國甯今天晚間告訴中央社記者，台灣大多數縣市均未收掛號費，少數縣市則收取掛號費50元。

林國甯表示，衛生所是醫療機構之一，經與各縣市政府衛生局聯繫，考量衛生所是肩負台灣民眾第一線公共衛生及預防保健工作，如傳染病防治、婦幼衛生、疫苗接種等，長期為提供離島與偏遠地區重要基層醫療機構，目前各縣市政府衛生局衛生所醫療門診掛號費仍維持現狀。

衛生所是台灣社區保健醫療網絡中最基層的據點，行政院民國29年制定公布「縣各級衛生組織大綱」，即明定在各鄉鎮市區設置衛生所，民國35年先行創設30所，至111年底全國衛生所家數已達374所。

衛生局 衛生所

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