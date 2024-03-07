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晚上睡不著？ 專家點出一重要因素：這些食物吃太多

聯合新聞網／ 綜合報導
晚上失眠睡不著，有可能是因為吃了太多造成身體負擔的食物。示意圖／ingimage
晚上失眠睡不著，有可能是因為吃了太多造成身體負擔的食物。示意圖／ingimage

失眠是現代人常見的通病，睡眠不足容易造成活動力下降、白天嗜睡、工作犯錯，甚至會造成頭痛或眼睛不適等症狀。近期有醫生指出，其實造成失眠的原因有很多，其中很重要卻鮮為人知的，就是每天的飲食。

美國印第安那州睡眠中心醫學主任辛格（Abhinav Singh）近期接受《哈芬登郵報》（Huff Post）採訪，提出幾種可能導致睡眠問題的食物和飲料。

1.辛辣食物

辛格表示，人體是按著晝夜節律運作，因此胃酸在夜間本來就會分泌得比較多。若是睡前吃辛辣食物，容易刺激胃酸分泌，導致胃酸逆流，進而影響睡眠。

2.披薩

塗滿番茄醬又加上高鈉、高飽和脂肪的餡料，披薩是另一種容易造成身體負擔的食物。披薩、漢堡這類高鈉高飽和脂肪的食物，需要更長時間消化，因此也可能影響睡眠。

3.冰淇淋

冰淇淋富含高含量的糖分，睡前攝取過多糖分會影響血糖波動，反而讓人睡前更警醒無法放鬆。如果已經吃了冰淇淋，還選的正好是巧克力口味，就可能更影響睡眠。因為巧克力有咖啡因，巧克力冰淇淋等於是高脂、高糖、高咖啡因，不適合睡前吃。

4.牛奶

大多數人應該都以為睡前喝一杯牛奶可以幫助放鬆入睡，但牛奶其實也是很容易引發胃酸逆流的飲料，如果真想喝點牛奶，辛格建議可以選擇不含乳糖的植物奶。

睡眠

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