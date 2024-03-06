藍委爆中華電信合作業者涉詐騙 王國材：若有問題會檢討

國民黨立委徐巧芯、黃健豪及葛如鈞今召開記者會指出，中華電信合作業者「魔方移動公司」將未實名的「軟號」賣給詐騙集團，利用電信後台漏洞竊取國人個資。交通部長王國材今出席立院交通委員會受訪表示，中華電信有在了解相關狀況，若在處理公司投資上有問題，就請他們檢討改進。

王國材表示，對於投資產生問題，中華電信有在了解相關狀況，中華是服務全國、全世界的公司，若在處理公司投資上有問題，就請他們檢討改進。

另外，黃健豪今於立院交委會質詢也說，「魔方移動公司」2020年為NCC核准的虛擬行動網路服務經營業者，但2021年已被NCC廢止許可，但在魔方移動的網站上仍可看到其與中華電信合作，質疑中華電信持續與廢止執照的業者合作，間接將門號提供詐騙集團，要求中華電信兩周內提供報告。

中華電信董事長郭水義表示，相關合作規範都是按照規範辦理，目前合作範圍沒有收到個資外洩議題，中華電信不會跟詐騙合作，相關跟業者合作涉及疑似詐欺會嚴謹積極處理。