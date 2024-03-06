快訊

五月畫會為何躲過戒嚴震盪？背後靠山與老蔣、陳誠有關

她曝蘋果Vision Pro用1個月「找不到買它的理由」：只在這1情境有用

107歲前都還能獨立生活！ 美國最長壽人瑞分享樂活秘訣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍委爆中華電信合作業者涉詐騙 王國材：若有問題會檢討

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，對於投資產生問題，中華電信有在了解相關狀況。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，對於投資產生問題，中華電信有在了解相關狀況。記者周湘芸／攝影

國民黨立委徐巧芯、黃健豪及葛如鈞今召開記者會指出，中華電信合作業者「魔方移動公司」將未實名的「軟號」賣給詐騙集團，利用電信後台漏洞竊取國人個資。交通部長王國材今出席立院交通委員會受訪表示，中華電信有在了解相關狀況，若在處理公司投資上有問題，就請他們檢討改進。

王國材表示，對於投資產生問題，中華電信有在了解相關狀況，中華是服務全國、全世界的公司，若在處理公司投資上有問題，就請他們檢討改進。

另外，黃健豪今於立院交委會質詢也說，「魔方移動公司」2020年為NCC核准的虛擬行動網路服務經營業者，但2021年已被NCC廢止許可，但在魔方移動的網站上仍可看到其與中華電信合作，質疑中華電信持續與廢止執照的業者合作，間接將門號提供詐騙集團，要求中華電信兩周內提供報告。

中華電信董事長郭水義表示，相關合作規範都是按照規範辦理，目前合作範圍沒有收到個資外洩議題，中華電信不會跟詐騙合作，相關跟業者合作涉及疑似詐欺會嚴謹積極處理。

中華電信 王國材 詐騙集團

延伸閱讀

立委點名再發生塞機「桃機董總下台」 王國材公開道歉

不只塞機惹怨 國際排名慘下滑 王國材：因疫情很多店關

組團赴陸仍卡 王國材：3至5月4千團、10萬人去 6月就看陸方表現

交通違規微罪、檢舉不計點？ 王國材：道安跟民怨要找平衡點

相關新聞

藍委揭中華電信合作無照電信 洩個資淪詐騙集團工具

國民黨立委徐巧芯、黃健豪、葛如鈞今舉行記者會，披露中華電信的合作業者，將未實名的「軟號」賣給詐騙集團，更利用電信後台漏洞...

第一道春雷早晚和春雨多寡有關 氣象署：今年提前了

昨天是24節氣的「驚蟄」，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，俗話說春雷一響，大地回春，當遠處轟鳴的雷聲響...

立委點名再發生塞機「桃機董總下台」 王國材公開道歉

桃園國際機場南跑道3日起年度歲修，期間航班靠北跑道起降，造成數百架班機大亂，怨聲載道。面對立委今於立院交通委員會質詢，並...

7旬婦車禍脊髓損傷差點癱瘓 術後復健能靠輔具行走

花蓮72歲徐姓老婦因車禍送醫，醫師發現她只能用腹部呼吸，且手腳肌力剩下2至3分，研判頸椎神經已受損。經磁振造影檢查確認頸...

全台從北到南急降溫轉雨 周五上看寒流 周六清晨最冷

今天開始轉濕冷，一路降溫，中央氣象署預報員官欣平表示，強烈大陸冷氣團影響到周六，周日起逐漸減弱。北東易雨，周四同時有華南...

藍委爆中華電信合作業者涉詐騙 王國材：若有問題會檢討

國民黨立委徐巧芯、黃健豪及葛如鈞今召開記者會指出，中華電信合作業者「魔方移動公司」將未實名的「軟號」賣給詐騙集團，利用電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。