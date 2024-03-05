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衛福部取消掛號費上限 醫改會籲：重新擬定範圍較合理

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部昨天發文公告，即起，取消掛號費用調整備查制度，各醫療院所可以自行依照市場機制，調整掛號費用。記者胡經周／攝影
衛福部昨天發文公告，即起，取消掛號費用調整備查制度，各醫療院所可以自行依照市場機制，調整掛號費用。記者胡經周／攝影

衛福部昨發文公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」。醫改會執行長林雅惠說，物價高漲，醫療院所人事等成本增加，目前收費範圍確實不敷使用，不反對調漲掛號費反應成本，但收費爭議為醫療爭議中最為常見的樣態，呼籲衛福部應與公平會合作，重新公開調查及擬定掛號費的收費範圍參考。

林雅惠說，衛福部公布的家庭醫療保健支出中，醫療掛號費占大宗，調漲掛號費，對民眾就醫確實有所影響，且公平會日前也開罰醫療院所聯合調漲掛號費，地方衛生局也負有管理、把關責任，常擔心醫療院所隨意調漲掛號費，影響民眾就醫權益。

為避免醫院與衛生局雙方困擾，林雅惠呼籲，衛福部應與地方衛生單位、公平會合作，重新公開調查及擬定掛號費的收費參考範圍，讓醫院、衛生局有所依循，「不能甩鍋給醫療院所獲及地方衛生局」。

衛福部

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