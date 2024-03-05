【重磅快評】桃機又成眾矢之的 全因官僚心態作祟

桃園機場從本月三日至五日，封閉南側跑道（05R/23L）進行整修，結果第一天就發生大塞機。機場上空出現多架飛機盤旋等待降落，甚至等到油量不足，最後轉降他處的狀況；卡在滑行道上等待起飛的飛機同樣大排長龍，有航班終於等到放行，預估抵達時間卻已超過目的地機場宵禁，只好拖到次日。民眾怨聲載道，迫使交通部長王國材出面，工程終於在四日晚間提前結束。

跑道修護事關飛安，全球各機場都必須定期或不定期修理跑道。桃園機場開業45年，自然已不知進行過多少次。這次鬧出軒然大波，說穿了只能怪機場公司的官僚心態。

本次跑道整修否非得採取日夜連續施工，不能只在深夜離峰進行？事屬工程專業，在此不予質疑。然而，如果工程時間是早就排定，機場可以提前協調各航空公司，進行班次的時間調整；就算非屬於計畫性的歲修，而是因應狀況進行補強，機場在通知各航空公司時（此次是2月21日發布飛航公告NOTAM），難道不該考慮到，起降能量只剩一半所帶來的影響，預先早做準備？

舉例而言，自來水、電力業者，如果因修護工程需要停水停電，或者地方政府封路舉辦活動，都會提前公告，讓消費者可以提前採取因應措施。如果機場公司在發布通告給各航空公司同時，也透過媒體與社群網站，向消費者表達歉意與預警。就算仍無法避免不便，至少民眾不是被「突襲」，心理上感覺會好得多。然而從機場公司的社群網站上，根本不曾有類似預告，只有慶祝元宵、機場啟用45周年等文章，對於消費者可能因為不便而抱怨，完全不曾預想。

甚至在航班管制的執行層面上，至少在第一天，明顯暴露出毫無準備：如果知道因跑道關閉，不可免造成延遲，就該協調航班出發機場，運用流量管制等方式，讓這些航班暫時留在出發地等候，而非讓它們飛抵台灣上空，才發現才發現「塞機」無法降落，被迫長時間盤旋甚至轉降。不僅造成旅客與組員的緊張，也讓業者無謂增加燃油成本，更是節能減碳的最負面示範。

很明顯的，機場當局先前沒想到任何應變相關事務，心態儼然是：反正塞個三天，事情就結束了，事情也不是沒發生過。不料如今航班追蹤網站發達，民眾迅速可以發現塞機，立刻在社群網站發文討論，民怨瞬間爆發，星星之火一下子就燒成燎原形勢。

從2020年開始的三年，新冠病毒疫情使全球航空業陷入寒冬，客運萎縮到疫情前無法想像的地步。然而航班與旅客的消失，對於平常最麻煩、最易造成機場運作不便的整修工程，卻提供了難得的空檔機會。相較於新加坡樟宜機場，趁機封閉整座航廈進行大翻修。相較之下，桃機或國內其他機場，相關的工作卻都做得太少。

政府將桃園國際機場改組為公司，其目的當然是為了增添靈活性，提升服務品質與競爭力。遺憾的是十多年下來，機場雖然公司化，但心態上仍然是衙門，仍然充斥多一事不如少一事的僚氣。難聽一點說，公司化唯一的「價值」，是高層經理人的任用不再現於公務員，更可以讓執政當局大肆進行政治酬庸。如此領導之下，桃園機場和東亞各主要機場相比，落差愈來愈大，豈有任何令人意外之處？

唯一值得慶幸的是，當年政府發展電子業，主事官員的心態絕非如此。否則今日的台灣，就沒有足以誇耀依靠的「護國神山」，只剩下一堆投資失敗的斷瓦殘垣，在風中訴說「傷心秦漢經行處」的無盡遺憾。