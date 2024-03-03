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新聞眼／不主動即同意…「默許制」讓健保個資退出權不完整

聯合報／ 記者李青縈
2022年憲法法庭判決前，人權促進會等民間團體舉行記者會質疑衛福部，健保資料使用未經國人同意。 本報系資料照片
2022年憲法法庭判決前，人權促進會等民間團體舉行記者會質疑衛福部，健保資料使用未經國人同意。 本報系資料照片

歷時超過十年的健保資安爭議總算要畫下句號？台灣人權促進會等團體認為健保資料庫二次利用不當，在前年大法官認定違憲，並限期三年內改善；衛福部日前終於推出草案，推出專法管理並納入「退出權」，表面讓民眾退於資料使用多了一層保障，然而實際上卻距離大法官的期待仍有一段落差。

憲法法庭在當時判決，健保資料庫蒐集資料二次利用部分違憲，包含未提供當事人退出權，而個資相關保護欠缺獨立監督機制，因此導致隱私保障不足，則是有違憲之虞。

此次雖將退出權納入條例管理，然而資料利用是採「默許制」，民眾無法事前得知資料運用的範圍以及提供給誰使用，且民眾就算有意「捐贈」健康數據，但卻不會被告知利用項目等；對於沒有意願提供數據的民眾，則必須主動去找業管單位主動提出「退出權」，形同設下一道關卡。

依照專法的規範，要求設置諮議會，但仍衛福部管轄下，政府恐怕仍保有最大的決策空間，民眾仍像是被操控的玩偶，不具有任何說話的聲音。

數據資料現面臨不只是「個資保護」的議題，國內的資訊安全也頻頻受到挑戰，不只是私人企業，包含公部門也發生多起的資安外洩爭議，從華航到健保署都不平靜，健保資料提供第三方二次利用，同樣也面臨資安的疑慮，恐潛藏更大的危機。

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