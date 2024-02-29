夜貓族會越來越胖！營養師曝熬夜致「二低一高」 恐多65瓶可樂熱量

你是夜貓族嗎？營養師李婉萍近日在臉書提醒夜貓族族群，長期熬夜恐導致發胖，因為這樣的作息會形成「二低一高」，包括：生長激素降低、瘦體素降低，及飢餓素升高，讓夜貓族想瘦也瘦不下來。

營養師李婉萍在臉書中說，夜貓族常常熬夜後，是不是也發現自己好像越來越胖？熬夜會導致發胖有三大原因，包括：生長激素降低、瘦體素降低，及飢餓素升高。李婉萍強調，生長激素對脂肪代謝來說十分重要，在熬夜、睡眠不足的情況下，身體自動會降低生長激素，進而讓新陳代謝變差，熱量無法被消耗掉。這些多餘的能量就會累積為脂肪，讓體重增加。

李婉萍解釋，人體會在晚間11點至凌晨2點時大量分泌瘦體素，如果這時間區段還未睡覺，就會使瘦體素降低，同時也會升高飢餓素，讓人不斷感到飢餓，吃進更多熱量。李婉萍說，「甚至有研究顯示，睡眠不足也會讓你對飲食的喜好有所改變，讓你更喜歡吃進高碳水化合物的垃圾食物」。

她舉例，因為熬夜會讓人在比睡飽時一天多攝取300大卡，一個月累積下來就是9000大卡，「等同於喝下了65瓶可樂的熱量！」。她建議若是想瘦，務必在晚間11點以前就上床睡覺，每日還需睡足6至8小時，並養成在睡前3小時內不進食的習慣，才能有效避免發胖的可能。

網友見文留言表示，「原來是這樣啊！找到原因了！」，還有人TAG友人表示：「互相監督，11點前要睡覺」；也有人認為，有些人熬夜是因為工作需求，很無奈。