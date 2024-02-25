極淺層地震「超搖」國家級警報竟沒響 宜蘭人笑：被邊緣化了

根據中央氣象署地震測報中心資料，台灣東部海域今天晚間9點48分發生規模5地震，震央在宜蘭縣政府東北東方25.1公里處，深度只10公里，最大震度3級。宜蘭人感覺「超搖」，國家級警報竟然沒有響，網友笑說「被邊緣化了」。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在宜蘭縣龜山島、花蓮縣和平，屬於極淺層地震，發生地震瞬間，有宜蘭民眾馬上在網群驚喊「地震，很大」、「好搖」；接著有人質疑「為何沒有國家級警報」、「沒有嗶嗶叫，被邊緣化」，也有人諷刺「飛彈還是衛星來，才有警報」。