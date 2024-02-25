iPhone感應搭捷運卡關 悠遊卡公司推手機貼紙卡
議員指出，由於晶片格式不相容，短期內不可能用iPhone直接搭台北捷運。悠遊卡公司表示，除持續與蘋果公司洽談，將推出可貼在手機上的「貼紙悠遊卡」，方便民眾進出閘門。
民眾黨台北市議員陳宥丞透過質詢稿表示，他與許多民眾都希望悠遊卡能與蘋果公司合作，讓台灣人也可以直接用iPhone搭捷運，不用再羨慕日本的Suica卡，但悠遊卡公司至今沒有得到正面答覆。
陳宥丞指出，即便悠遊卡公司提出許多繞過Applepay晶片的替代方案，仍應清楚對外說明，短期內悠遊卡就是不可能與iPhone結合，並以無須解鎖便能感應通關作為目標，儘速研發、完善各項替代方案。
悠遊卡公司回應，目前仍持續和蘋果公司洽談合作中，並因為了解使用者期待而積極開發出「手機專用貼紙悠遊卡」，讓悠遊卡直接貼在手機背面，方便進出捷運站及小額消費，還可以透過EasyWallet APP隨時隨地幫悠遊卡加值。
悠遊卡公司指出，貼紙悠遊卡已在內部測試階段，2月底完成後進入第2階段測試，可望在年中推出。
此外，悠遊卡公司表示，目前正與銀行合作，發行連結悠遊付帳戶的附隨電子支付帳戶儲值卡，持卡人可以將卡片綁定Apple Pay，以Apple Pay刷卡扣款，待未來台北捷運開放信用卡刷卡入閘後，就能用在交通運具。
北捷去年表示，將透過更換閘門的部分零組件，導入多元支付乘車功能，讓旅客可使用二維碼票證、信用卡實體卡或手機綁定信用卡進出閘門。工程總經費約新台幣4.53億元，總工期3年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言