換季到頭皮出問題？不同髮肌要保養 小心禿頭或頭皮屑

氣溫忽冷忽熱，讓許多人開始領教到換季的威力，除了臉上的肌膚要注意換季外，頭髮也要注意換季時出現的問題，一不小心會狂掉髮，甚至一堆頭皮屑，而無論油性、乾性、敏弱頭皮，都得要重視頭髮與髮肌的健康。

根據產醫學合作髮肌養護人才培訓暨研究機構HIT髮學苑的統計，全台超過8成民眾都有油性頭皮的困擾，專業髮肌保養品牌juliArt表示，如果晚上洗完頭，隔天下午頭皮就出油，就可能是中油性到油性頭皮，還可能伴隨發生髮密度降低、髮際線發白、髮質油膩扁塌，代表可能為異常出油與清潔不全。

這時候清潔與洗頭用品選擇很重要，juliArt推薦甘草次酸角質淨化液，進行第一次頭皮清潔，含有甘草次酸複合物能夠調理頭皮，再搭配juliArt 希沛絲蘊髮洗髮精（油性），有著專利成份NcPA 皙玻酸，強化髮根與頭皮，最後juliArt希沛絲蘊髮養髮液（油性），讓頭皮重新呼吸。

而若是洗完頭後，三天以上才感覺頭皮出油，可能為乾性頭皮，但若是頭皮滋潤度不夠，可能加速頭皮老化、髮絲變細、髮密度降低等狀況，可使用juliArt希沛絲蘊髮洗髮精（乾性），加入水解小麥蛋白提升保水度。