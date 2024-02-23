奇美醫院引進O型低抗體力價全血 減少搶救風險時間圖

奇美醫院今天宣布「在重大外傷急救一大突破，率先全亞洲首家應用O型低抗體力價全血(Low Titer Type O Whole Blood)」用在外傷急救。院方表示，O型低抗體力價全血是「萬能血型」，適用所有病人，在嚴重外傷緊急情況下能立即提供幫助而無需等待血型配對。因剛引進目前仍無傷患使用。

急診醫學部主治醫師林毅說，國際醫學研究已顯示，使用O型低抗體力價全血於嚴重外傷病人能有效提升存活率，同時減少血品整體用量。歐美多家醫學中心已證明有效和重要，列為外傷急救配備。

奇美急診統計去年因外傷送醫住院2840人次，嚴重外傷而需在急診開始輸血者更達196人次。若有嚴重大出血，更需要高比例大量輸血來作為復甦急救，以免因大量出血組織缺氧，又因缺氧代謝性酸中毒，合併體溫降低凝血功能異常，出血更難控制，最後影響到維持生命的心臟、大腦運作而死亡。

O型低抗體力價全血須事先檢測確認。林毅說，過去沒有特別分類出這類O型血液，是因須捐血中心先篩選，台灣過去沒使用經驗。但歐美國家幾年前因重視外傷輸血議題，研究發現這種特殊全血風險低又能即時搶救，才開始推廣。

一般血液在重大外傷急救中遇到兩大問題：一是凝血因子補充不夠即時，因為來自需要解凍的血漿，無法即時提供；二是容易輸注過多不必要血品，或是特殊因子補充不足，有時甚至會使病情惡化。

奇美醫院表示，引入O型低抗體力價全血後，能迅速給病人成分相對完整血液。不僅節省血型配對時間，也可避免輸注過多不必要血品與溶劑，更無需等待解凍血漿，迅速補充紅血球和凝血因子，大大簡化輸血流程，並且在緊急情況下顯著提高救治效率和病人的生存機會。期待將成果推動到全台每一家急救責任醫院。