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今高溫恐飆36度 粉專：周四晚起南北兩個世界
天氣要再暖兩天，中央氣象署指出，今天全台高溫普遍可達30-33度，內陸近山區再高1-3度，恐飆36度。氣象署上午針對台南市、高雄市、屏東縣發布高溫黃色燈號，中午前後恐達36度，呼籲民眾注意。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，高溫繼續上看3字頭，但之後，北部、東部就要變天，周四晚起，南北兩個世界。
周四鋒面通過及東北季風增強，氣象署指出，北部及東北部下午起天氣稍轉涼，因水氣增多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，其他為多雲到晴。周五至下周日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣與之前暖和的天氣相較明顯偏涼，其他地區早晚也較涼。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，暖熱偏南風，預計還會持續一天多，全台今天仍是炎熱天氣，高溫繼續上看3字頭，但之後，北部、東部就要變天啦。
周四午後到晚上，新一波東北季風增強，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，帶下來的冷空氣，接近冷氣團強度，之後直到周末，北部、東部都是陰涼偶陣雨，雖然是不會有多誇張的冷，但和這幾天的炎熱會有極大差距，請多多留意。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，預報看來，這波東北風對中南部影響比較小，覺得冷只在深夜到清晨，沒意外，本周末又要呈現南北兩個世界的局面，南北跑的朋友請多注意。
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