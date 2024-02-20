黃花風鈴木炸裂南投草屯 「黃金大道」周末最美

南投草屯警分局、體育館及南開科技大學附近種植黃花或洋紅風鈴木，又以南開科大的富昌路人行道種得最為密集，而今年花期提早已陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，不少民眾駐足欣賞，更吸引「愛攝客」搶拍，預計本周末最美。

草屯鎮公所指出，時序入春，各地繁花盛綻，鎮內街區最吸睛的就是風鈴木，有洋紅、黃花等品種，其中在草屯體育館、草屯警分局一帶零星栽植，南開科大、富功國小間的富昌路道路兩側則種得最密集，通常也是每年風鈴木花況最佳之處。

而因富昌路人行道旁均種植黃金風鈴木，且綿延上百公尺，周邊又有校區建築、幾棟洋房建物，每年春暖花開時，亮麗黃花夾道迸綻，加上城廓街區，形成絕美的「黃金大道」，頗有異國風情，廣受喜愛，每年都吸引大批民眾前往朝聖。

近期草屯富昌路的黃花風鈴木陸續綻放，已見黃澄澄美景，「黃金大道」儼然成形，吸引路過民眾駐足欣賞，也有不少「愛攝客」前往搶拍，公所表示，往年通常落在3月初盛放，但今年入冬雖有寒流，但熱起來猶如夏天又少雨，花期提早。