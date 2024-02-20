快訊

綠營地方大老、宜蘭員山鄉民代表會主席許芳明驚傳離世

頂大教授退休讓教職空缺多 但本土博士為何仍處劣勢

台南88槍擊案宣判！ 「紅龜」洪政軍重判10年 王文宗判6月

黃花風鈴木炸裂南投草屯 「黃金大道」周末最美

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影

南投草屯警分局、體育館及南開科技大學附近種植黃花或洋紅風鈴木，又以南開科大的富昌路人行道種得最為密集，而今年花期提早已陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，不少民眾駐足欣賞，更吸引「愛攝客」搶拍，預計本周末最美。

草屯鎮公所指出，時序入春，各地繁花盛綻，鎮內街區最吸睛的就是風鈴木，有洋紅、黃花等品種，其中在草屯體育館、草屯警分局一帶零星栽植，南開科大、富功國小間的富昌路道路兩側則種得最密集，通常也是每年風鈴木花況最佳之處。

而因富昌路人行道旁均種植黃金風鈴木，且綿延上百公尺，周邊又有校區建築、幾棟洋房建物，每年春暖花開時，亮麗黃花夾道迸綻，加上城廓街區，形成絕美的「黃金大道」，頗有異國風情，廣受喜愛，每年都吸引大批民眾前往朝聖。

近期草屯富昌路的黃花風鈴木陸續綻放，已見黃澄澄美景，「黃金大道」儼然成形，吸引路過民眾駐足欣賞，也有不少「愛攝客」前往搶拍，公所表示，往年通常落在3月初盛放，但今年入冬雖有寒流，但熱起來猶如夏天又少雨，花期提早。

任職於南開科大的林姓老師也說，他每年關注拍攝「黃金大道」，今年冬季偏暖，近期更熱且沒下雨，讓植物產生危機感，所以提早開花，花況已不錯，因此趁大學生還沒開學前先捕捉畫面，而本周末可望盛綻爆花，是賞花拍攝的最佳時機。

南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影
南投草屯富昌路人行道旁種黃花風鈴木陸續綻放，絕美的「黃金大道」儼然成形，預計本周末最美。記者賴香珊／攝影

人行道 風鈴木 體育

延伸閱讀

南投廬山停車場成危樓 卻只拆一半…縣府釋疑

南投獲捐千包白米及120萬元 助老少照顧、弱勢急用

南投休假警上山打獵 疑被誤認成動物遭擊斃

影／台中逢甲商圈當街擄人 警轟12槍再追到南投抓3嫌 1人在逃

相關新聞

平日只要298！台中蒙古烤肉吃到飽，四種肉品、蔬菜、飲品自助吧全部吃起來，大食怪的天堂在這裡

udn走跳美食／強生與小吠 是說崇德路有太多美食，住在北屯北區的捧友應該覺得幸福！這間店址在崇德路靠近進化北路口的▸鐵砂掌◂新鐵板料理最近吸引我們前來，平日只要298元、假日328元就有蒙古烤肉

台中人的廚房吃通海！ 老字號美食大本營「第二市場」必吃推薦

台中市第二市場是台中美食集中地、台中人ㄟ廚房，也成為遊客前來台中必訪的美食勝地。第二市場原為日治時期的新富町市場，後經台中市政府全面整修而成如今風貌，已有近80年歷史，佔地2,388坪，中央以一座六角主樓為核心，市場內有54間店面、約300個攤位。

一咬噴肉汁！台中清水在地美食「揚記酥脆生煎包」 銅板價就能填飽肚子

到台中清水不只有米糕可以吃～還有在地人也每天搶買的銅板美食【揚記】生煎包可以嘗嘗，外皮酥脆、一咬噴汁的生煎包生意超好，常常一出鍋就被搶光，下回有到高美溼地附近玩，記得排進美食行程裡！

不枉費等了2小時！ 靈魂湯頭加彭湃配料 台中「大盛飯湯」也能吃到屏東特色傳統美食「割稻飯」了

udn走跳美食／ShengYao 屏東特色傳統美食「割稻飯」出現在台中了，這間「大盛飯湯」賣的是據說只有屏東才吃得到，俗稱「飯湯」的「割稻飯」，1月初開幕還沒一個月就有網路媒體來採訪報導了，

彰化必吃美食「愛玉+蛋餅」！散步逛農產藤山市集，菜價超便宜

udn走跳旅遊／YUKI 什麼地方可以一邊散步健行，一邊逛街購物，還可以欣賞美景？答案就是彰化的人氣景點～藤山步道！平緩的步道、豐富的攤商、便宜的菜價、宜人的景色、特別的美食，藤山步道結合了這5

喜歡老宅必看！彰化火車站前老旅社改造變身「復古咖啡廳」 鄰近阿璋肉圓、元寶雞蛋糕

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳 | 彰化火車站前咖啡廳，我幾年前曾經介紹過的紅葉食趣休息後再重新出發，對於喜愛老宅風格咖啡館的旅人來說是個好消息，從事光雕投影的光滿樓將紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。