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霧鎖金門影響23航班…上千人滯留機場晚間還在等 民宿全滿尷尬了

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霧鎖金門影響23航班…上千人滯留機場晚間還在等 民宿全滿尷尬了

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門今從一早就開始陸續取消航班，航班到晚間都還受影響，上千旅客受影響。記者蔡家蓁／攝影
金門今從一早就開始陸續取消航班，航班到晚間都還受影響，上千旅客受影響。記者蔡家蓁／攝影

金門縣交通常受大霧影響，尚義機場今能見度僅有400公尺，從一早就開始陸續取消航班，總共影響23航班，滯留上千人，不少民眾到晚間都還待在機場。旅客表示，現在趕緊辦候補及訂房，總不可能睡機場，只希望能趕快回台灣，不然還有上班上課的請假問題。

尚義機場的航班今一早就停擺，上午共取消5個航班，中間雖一度恢復航班，也加開班機因應，不過還是有許多民眾在現場候位，晚間又有眾多班機受影響。

旅客表示，現在家人一個忙著候補，一個忙著找住宿，這次是來金門玩，沒想到回去遇到大霧，從早上等到晚間，自家孩子多，也不可能睡機場，而民宿也都訂滿，情況相當尷尬。

另一名旅客說，自己從廈門過來的，今天下午3時30分到機場，結果班機被取消，想說先等一下再說，不行再去找住的地方，不過好在自己行程不敢，比較放心一點。現在大家都只希望明天能有更多航班盡快疏運，能早日回到台灣。

金門今從一早就開始陸續取消航班，航班到晚間都還受影響，有旅客因此睡在機場。記者蔡家蓁／攝影
金門今從一早就開始陸續取消航班，航班到晚間都還受影響，有旅客因此睡在機場。記者蔡家蓁／攝影
金門縣交通常受大霧影響，尚義機場今能見度僅有400公尺，從一早就開始陸續取消航班，航班到晚間都還受影響。記者蔡家蓁／攝影
金門縣交通常受大霧影響，尚義機場今能見度僅有400公尺，從一早就開始陸續取消航班，航班到晚間都還受影響。記者蔡家蓁／攝影

機場 航班

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