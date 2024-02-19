開學季男童「多重病毒感染」流感疫苗缺貨？ 羅一鈞說明

春節連假過後呼吸道疾病升溫，不分新冠肺炎、流感、腺病毒、黴漿菌感染，臨床醫師都明顯感受到病患的增加，甚至有孩童一次中「A型流感和腺病毒」。而流感疫苗卻出現「短缺現象」，醫師表示，許多家長擔心過年前後的疫情，希望帶孩子趕緊接種疫苗，但跑了好幾家醫院都缺貨，苦無疫苗可打。

開業小兒科醫師陳信宏今於臉書貼文指出，「最近抓到同時感染腸病毒+A型流感，腺病毒和A型流感，多重病毒感染，請家長注意。」更有另一名幼稚園男童，發燒4天來看診，已經在別的診所看診過，被告知是腸病毒，但是燒沒有退，仍持續反覆發高燒，經過陳醫師快篩，確診是A型流感。

陳信宏表示，過年期間，民眾四處旅遊，接觸人群較多，會感染多種病菌，若吃藥一到兩天，沒有明顯退燒，請再給醫師做詳細檢查，有可能就是多重病菌感染，不可輕忽。

新竹市立馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師戴裕霖則說，過年後呼吸道疾病都有升溫趨勢，但目前「流感疫苗」缺貨，尤其給6個月以上、3歲以下孩童施打的疫苗，家長帶著孩子跑了許多醫療院所都說打不到，分配上相當不均。

基層醫療協會理事長、開業醫師林應然也說，目前流感疫苗不分公費、自費，基層皆已所剩不多，大部分民眾在過年前就來打了，主要是怕返鄉傳染疾病給家人；或是出國前怕在異鄉染病，因此大部分有意願施打的民眾都已打完，現在需求、供應都不多。

疾管署副署長羅一鈞則說，公費流感疫苗供應皆從每年10月到春節前，而世界衛生組織每年二月會公布最新一季北半球流感疫苗組成，全球疫苗廠商也大多生產完畢，疾管署本次流感疫苗共採購650萬劑，目前全台僅剩7.9萬劑，大部分縣市都已接種完畢。

羅一鈞建議，若是家長有意願讓孩童接種流感疫苗，可在前往醫療院所前，先致電到各縣市衛生局詢問，由於流感疫苗由衛生局負責調配，可確認哪裡的診所還有疫苗可打。

戴裕霖提醒，過年後呼吸道疾病將再流行一陣子，加上開學季影響，預估整體疫情要觀察到3月初，才能確定是否會趨緩；而民眾大多寧願打流感疫苗，也不打新冠疫苗，但新冠重症死亡率目前都高於流感，民眾若不想施打新冠疫苗，若有感染症狀就儘量讓孩子在家休息。

羅一鈞也提醒，目前克流感等公費抗病毒藥物都相當充裕，可經由醫師評估後開立使用；防範疫情應勤洗手、戴口罩，有症狀的小朋友在家休息，若出現有發燒等警示症狀，則儘速就醫。