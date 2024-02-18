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「霧擾模式」開啟！上半周暖如夏、元宵節北東偏涼 一圖看變天時間點

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導

周三前各地暖熱，中南部上看30度。周四前，金門、馬祖及西半部地區夜晚清晨，易有霧或低雲影響能見度；中央氣象署臉書形容「開啟『霧擾』模式」。周四起，東北季風報到，至周六元宵節、下周日期間，北部、東半部偏涼有雨，白天高溫降至17到19度。

中央氣象署預報員葉致均表示，周三前，各地大多晴到多雲，僅東半部地區、恆春半島零星短暫陣雨；周三至周四，因午後熱對流旺盛，北部山區午後可能有零星短暫陣雨。

他說，周四下半天起，鋒面通過，加上東北季風增強，持續影響至下周日，期間主要降雨範圍在北部、東半部，有局部短暫雨，中南部山區則有零星短暫雨。

此外，葉致均提醒，周四前，金門、馬祖易有霧或低雲；周三前，西半部地區夜晚清晨，也有局部霧或低雲，影響能見度。

溫度方面，葉致均表示，周三前白天溫暖，北部、東半部高溫約26至29度，中南部約28至30度；各地低溫約19至21度，西半部留意日夜溫差大。

周四白天高溫稍降，周五感受變涼，白天北台灣高溫降到17至19度，東部約22度，中南部25至28度；至於低溫分布，北台灣14至15度，南部、東南部約16至18度。

周三前各地暖熱，中南部上看30度。周四前，金門、馬祖及西半部地區夜晚清晨，易有霧或低雲影響能見度。圖／中央氣象署提供
周三前各地暖熱，中南部上看30度。周四前，金門、馬祖及西半部地區夜晚清晨，易有霧或低雲影響能見度。圖／中央氣象署提供

東北季風 馬祖 高溫

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