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指禁團令是失效通知 藍委籲觀光署勿無理刁難業者

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨政府開放我國團客赴陸觀光喊卡，引發國民黨立委翁曉玲批評。圖／聯合報系資料照片
民進黨政府開放我國團客赴陸觀光喊卡，引發國民黨立委翁曉玲批評。圖／聯合報系資料照片

民進黨政府開放我國團客赴陸觀光喊卡，引發熱議。國民黨立委翁曉玲今天表示，她在農曆春節後請觀光署提供當初禁止旅行業組團赴陸旅遊的公文，但根據觀光署回覆的兩份文件，所謂「禁團令」，不過是配合中央疫情指揮中心辦理的「通知」罷了，她呼籲觀光署別再無理刁難業者。

翁曉玲指出，她搜尋觀光署當初發佈的禁出團公告訊息，遍尋觀光署網站找不到當初發布的公告網頁，只能在其他縣市政府網站公告處找到，像是「交通部觀光局配合防疫措施，延長暫停旅行業組團前往中、港、澳地區(含轉機)及公告旅客參團旅遊解約退費處理原則」的公告訊息。

翁曉玲表示，她在15日開工後立即請觀光署提供當初禁止旅行業組團赴陸旅遊的公文，等到晚間才得到觀光署的兩份文件，一份是觀光局2020年1月24日發佈的「為有效落實疫情防堵，自即日起『請』旅行業暫停組團赴陸旅遊並公布參團旅客解約退費處理原則」等內容的網頁公告；另一份則是觀光局2020年3月18日發布的「為配合防疫措施，自3月19日至4月30日止旅行業者『應請』暫停組團赴國外旅遊」的公函。

翁曉玲說，雖然觀光署為提供他們公布的所有延長出團禁令的公函，但估計用語差不多，不外乎是配合防疫政策，請旅行業者暫停組團出國旅遊等說法。觀光署會如此客氣以行政指導的口吻，請旅行業者暫停出團赴國外旅遊，自然是知道依法它並沒有權限去禁止旅遊業者組國外旅遊團。

翁曉玲表示，現行有關法規如發展觀光條例、旅行業管理規則、乃至兩岸人民關係條例等，並無有任何規定授權主管機關可限制合法的旅行業組團。觀光署發布的所謂「禁團令」，充其量不過是配合中央疫情指揮中心辦理的通知罷了。

翁曉玲說，隨著中央疫情指揮中心早在去年5月解編，所有限制措施在法律上理應隨之立即解除，不待觀光署宣布終止；然而觀光署卻仍拿著早已失效的通知，繼續限制業者組團赴陸旅遊，明顯違反法律保留原則，不法侵害業者的營業自由和民眾的遷徙自由。

她批評，交通部和觀光署明知不可為卻為，甘願淪為國安單位的打手，自甘墮落，令人不齒。奉勸相關機關，有擔當點，知錯能改，別刁難旅遊業者了。

國民黨 民進黨 疫情防堵 翁曉玲 觀光署 陸客

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